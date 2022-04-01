Irak'ın Önde Gelen Şii Dini Lideri, Rakiplerine Yeni Hükümeti Kurma Şansı Tanıdı - Son Dakika
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Irak'ın Önde Gelen Şii Dini Lideri, Rakiplerine Yeni Hükümeti Kurma Şansı Tanıdı

01.04.2022 09:33
Irak'ın Önde Gelen Şii Dini Lideri, Rakiplerine Yeni Hükümeti Kurma Şansı Tanıdı

BAĞDAT, 1 Nisan (Xinhua) — Es-Sadr, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Şimdi parlamentoda üçte ikilik çoğunluğu engelleyenlere (siyasal rakipleri) ulusal çoğunluk hükümeti kurmak için Sadr bloku hariç tüm bloklarla görüşmeler yapma fırsatını veriyorum" ifadelerini kullandı. Es-Sadr, seçim sonuçlarını reddeden Şii partilerinin oluşturduğu grup olan Irak Koordinasyon Çerçevesi'ndeki siyasal rakiplerine yeni hükümet kurma görüşmelerinde bulunmak için yaklaşık […]

<a class='keyword-sd' href='/irak/' title='Irak'>Irak</a>'ın Önde Gelen Şii Dini Lideri, Rakiplerine Yeni Hükümeti Kurma Şansı Tanıdı

BAĞDAT, 1 Nisan (Xinhua) — Es-Sadr, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Şimdi parlamentoda üçte ikilik çoğunluğu engelleyenlere (siyasal rakipleri) ulusal çoğunluk hükümeti kurmak için Sadr bloku hariç tüm bloklarla görüşmeler yapma fırsatını veriyorum" ifadelerini kullandı.

Es-Sadr, seçim sonuçlarını reddeden Şii partilerinin oluşturduğu grup olan Irak Koordinasyon Çerçevesi'ndeki siyasal rakiplerine yeni hükümet kurma görüşmelerinde bulunmak için yaklaşık 40 günlük süre verdi.

Görüşme süresi bu yıl 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayının ilk günü başlayacak ve İslami takvimdeki Şevval ayının 9'una kadar sürecek. Öte yandan es-Sadr, yeni hükümetin başbakanını tayin etme hakkından vazgeçmediğini vurguladı. Çarşamba günü Irak Parlamentosu, devam eden siyasal tartışmalar yüzünden 329 üyenin üçte ikilik çoğunluğuna ulaşamayınca yeni cumhurbaşkanını seçmek için üçüncü kez toplanamadı. Sadr Hareketi, 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerden 329 sandalyeli parlamentoda 73 sandalye kazanarak birinci çıkmıştı.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Irak'ın Önde Gelen Şii Dini Lideri, Rakiplerine Yeni Hükümeti Kurma Şansı Tanıdı - Son Dakika


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