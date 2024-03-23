Irak, Moskova'daki Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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Politika

Irak, Moskova'daki Saldırıyı Kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak uluslararası topluma teröre karşı sorumluluk çağrısı yaptı. Açıklamada, Rusya'ya başsağlığı ve yaralılara şifa dileği ile birlikte, Irak'ın terörle mücadelede kararlı tutumu vurgulandı. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı da saldırıyı kınayarak Rusya ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

23.03.2024 16:13  Güncelleme: 16:16
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Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'da gerçekleştirilen saldırı kınanarak uluslararası topluma teröre karşı sorumluluğun yerine getirilmesi çağrısı yapıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'da sivilleri hedef alan ve can kayıplarına neden olan terör saldırısı kınandı. Rusya hükümetine başsağlığı ve yaralılara şifa dilenen açıklamada, uluslararası toplumun terörle mücadelede konusunda sorumluluklarını üstlenmesinin yanı sıra Irak'ın her türlü şiddet ve terör eylemleri karşısındaki kararlı tutumu yinelendi.

Öte yandan, saldırıyı kınayan Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci açıklamasında Rusya ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı. "Bu alçak terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınarken, Irak'ın Rusya ile dayanışma içinde olduğunu belirtmek istiyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, sürdürülebilir barışı sağlamak için, istihbarat bilgileri alanında ortak koordinasyonunun önemi vurgulandı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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