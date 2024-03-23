Irak, Moskova'daki Saldırıyı Kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'da gerçekleştirilen saldırı kınanarak uluslararası topluma teröre karşı sorumluluğun yerine getirilmesi çağrısı yapıldı.
Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'da sivilleri hedef alan ve can kayıplarına neden olan terör saldırısı kınandı. Rusya hükümetine başsağlığı ve yaralılara şifa dilenen açıklamada, uluslararası toplumun terörle mücadelede konusunda sorumluluklarını üstlenmesinin yanı sıra Irak'ın her türlü şiddet ve terör eylemleri karşısındaki kararlı tutumu yinelendi.
Öte yandan, saldırıyı kınayan Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci açıklamasında Rusya ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı. "Bu alçak terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınarken, Irak'ın Rusya ile dayanışma içinde olduğunu belirtmek istiyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, sürdürülebilir barışı sağlamak için, istihbarat bilgileri alanında ortak koordinasyonunun önemi vurgulandı. - ERBİL
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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis sakinlerine yaptığı iftar programında, Turgutreis'in sorunlarını çözeceklerini söyledi. Tosun, belediye hizmetlerinin noksanlığından dert yanan Bodrum halkına destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP'nin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayandığını söyledi. Özel, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirerek, Manisa ittifakını teklif ettiklerini ifade etti.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yerel seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, büyükşehir ve ilçe adaylarını kendi partililerinin vicdanından dahi geçiremeyenlerin sandıktan bir netice beklememesi gerektiğini söyledi. İnan, İzmirlilerin büyük bir demokrasi dersi vereceğini belirtti ve İzmir'e hizmet etme umutlarının olduğunu ifade etti. Ayrıca, İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında başarısız olduğunu iddia etti.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, seçmenlere seslenerek, 'Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da yaptığı mitingde, Türkiye'den İsrail'e dikenli tel gönderildiğini belirterek, hükümetin somut adımlar atmamasını eleştirdi. Erbakan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısında AKP iktidarının icraat yapmadığını ve İsrail'deki büyükelçinin çağırılması ile Kürecik radar üssünün kapatılması gerektiğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bingöl'de yaptığı konuşmada Türk milletinin bir ferdi olduklarını ve kardeşliklerini, birliklerini, dirliklerini bozacak her türlü girişime karşı olduklarını belirtti. Destici, Cumhur İttifakı ile iş birliği yaptıklarını ve seçimlerde de ittifak ruhuna uygun hareket ettiklerini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Edirne'de düzenlenen 'Kadın Buluşması'nda laikliğin önemine vurgu yaparak, iktidarın kadınları hedef aldığını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde rekorlar kıran bir ülke olduğunu belirterek, hedeflerinin dünyada en çok ziyaretçi alan üçüncü ülke olmak olduğunu söyledi. Ersoy, Mardin'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde turizm sektöründeki yenilikleri ve yatırımları anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yaptığı konuşmada emekli maaşlarının düşük olduğunu ve mesir macunu fiyatlarının yükseldiğini belirtti.
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