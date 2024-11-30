Irak-Suriye Sınırı Kapatıldı - Son Dakika
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Politika

Irak-Suriye Sınırı Kapatıldı

Irak, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle sınırını kapattı ve güvenlik önlemlerini artırdı.

30.11.2024 22:14
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Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye'de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı.

Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş- Şam (HTŞ) ve rejim güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Irak sınır güvenliğini artırıyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi yaptığı açıklamada, Irak-Suriye sınırının tamamen kapalı olduğunu söyledi. Muhammedavi, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliğini sağlama konusunda tam donanımlı ve hazır olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı el-Abbasi'den güvenlik toplantısı

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ise, Suriye'deki gelişmelerin ardından Sincar'da Batı Ninova Operasyon Komutanlığı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre el-Abbasi, toplantıda Suriye'deki güvenlik gelişmelerinin Irak'a etkileri ve Irak-Suriye sınırındaki güvenliği ele aldı. Toplantının ardından sınır hattında alınan önlemleri denetleyen Bakan el-Abbasi, güvenlik önlemleri ve Irak güçlerinin hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Iraklı yerel kaynaklar da Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla takviye birliklerin Musul kentine bağlı Sincar ilçesine sevk edildiğini aktardı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Irak-Suriye Sınırı Kapatıldı - Son Dakika

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