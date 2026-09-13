Irak, Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısının faillerini arıyor - Son Dakika
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Irak, Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısının faillerini arıyor

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Irak hükümeti, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattına Irak'tan düzenlenen İHA saldırısının sorumlularının yakalanıp adalete teslim edilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü açıkladı.

Irak hükümeti, Suudi Arabistan'ı Irak topraklarından hedef alan saldırıların sorumlularının yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü açıkladı.

Irak yönetimi, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattının Irak'tan atılan insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmasının ardından bir taraftan sınır bölgelerinde güvenlik tahkimatını artırırken, diğer taraftan saldırının arkasında duran tarafların yakalanması için soruşturmayı hızlandırdı. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi'nin son gelişmelerin ardından bir dizi kapsamlı talimat verdiğini belirtti. Irak güvenlik ve istihbarat birimlerinin son güvenlik ihlallerine karışan kişilerin yakalanması için operasyonlarını sürdürdüğünü belirten el-Numan, şüphelilerin tamamının yakalanarak adalete teslim edileceğini ve hak ettikleri cezayı almalarının sağlanacağını kaydetti.

Sınır güvenliği artırılacak

Irak Başbakanı Zeydi'nin talimatları kapsamında sınır kapıları ve sınır hattındaki güvenlik tedbirlerinin de sıkılaştırılacağı belirtildi. El-Numan, Irak topraklarından gerçekleştirilecek ve ülke içindeki vilayetlerin veya komşu ülkelerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir faaliyetin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti. El-Numan, Irak hükümetinin ülke topraklarının komşu ülkelerden herhangi birine yönelik saldırıların gerçekleştirilmesinde üs olarak kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceğini vurguladı.

İHA fırlatma alanı tespit edildi

Irak güçleri, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattını geçici olarak devre dışı bırakan bir saldırıda kullanıldığı iddia edilen bir İHA fırlatma alanını tespit ederek ele geçirdi. Irak Güvenlik Medya Birimi Başkanı Korgeneral Saad Maan yaptığı açıklamada, istihbarat ve güvenlik ekiplerinin fırlatma ekipmanının izini sürerek ele geçirdiğini söyledi. Maan açıklamasında, "Irak, 'önleyici egemenlik' ilkesini benimsiyor. Bu, yalnızca kendi topraklarımıza yönelik saldırıları önlemek değil, aynı zamanda topraklarımızın başka bir ülkeye yönelik saldırılar için fırlatma alanı olarak kullanılmasına izin vermemek veya Irak'ın vekalet savaşının bir parçası haline gelmesini engellemek anlamına geliyor" dedi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Güvenlik, Politika, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak, Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısının faillerini arıyor - Son Dakika

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