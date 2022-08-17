Irak'ta siyasi taraflar "erken seçim" konusunda anlaştı - Son Dakika
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Irak'ta siyasi taraflar "erken seçim" konusunda anlaştı

17.08.2022 21:00
Irak'ta siyasi taraflar "erken seçim" konusunda anlaştı

Irak'ta yaşanan siyasi krizi aşmak için Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan siyasi parti liderleri erken seçime gidilmesi konusunda anlaştı.

Irak'ta yaşanan siyasi krizi aşmak için Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan siyasi parti liderleri erken seçime gidilmesi konusunda anlaştı.

Irak'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin çağrısı üzerine hükümet sarayında toplanan siyasi parti liderleri erken seçime gidilmesi konusunda anlaştı. Toplantıya, Sadr Grubu katılmazken, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile Cumhurbaşkanı Berhem Salih katıldı. Irak Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantıya katılan tüm tarafların ülkenin çıkarını ön planda tutarak huzur ve istikrarın sağlanması konusunda hemfikir oldukları vurgulandı. Tarafların erken seçime gidilmesinin olağanüstü bir durum olmadığı ve siyasi kriz çıkmaza girdiğinde seçime gidilmesinin iyi bir çözüm olduğuna katıldığı aktarılan açıklamada, tarafların, siyasi krizi aşmak için toplantıya katılmayan Sadr Grubu'na ulusal diyalog çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, erken seçim için anayasaya uygun şekilde bir yol haritasının belirlenmesi için ulusal diyalog toplantılarına devam edilmesine karar verildi.

Sadr Grubu ve Koordinasyon Grubu'nun karşılıklı protestoları sürüyor

Sadr yanlıları, eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz'da meclis binasını basarak işgal etmişti. Sadr destekçilerinin parlamento binasındaki işgali devam ediyor.

Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu ise, Irak meclis binasında oturma eylemi düzenleyen Sadr Grubu'na karşı başlattıkları "Halk devleti koruyor" protestoları çerçevesinde başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarında oturma eylemi başlattıklarını duyurmuştu. - ERBİL

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Irak Başbakanı el-Kazımi'den ulusal diyalog çağrısı Irak Başbakanı el-Kazımi'den ulusal diyalog çağrısı
Kaynak: İHA

Hizb-i İslami Partisi, Hükümet, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'ta siyasi taraflar 'erken seçim' konusunda anlaştı - Son Dakika

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