Irak'tan ABD'nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz - Son Dakika
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Politika

Irak'tan ABD'nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz

Irak\'tan ABD\'nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz
22.06.2025 11:13
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Irak, ABD'nin gece yarısı İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi "Irak hükümeti, İran topraklarında bulunan nükleer tesislerin hedef alınmasından derin endişe duymakta ve bu saldırıları kesin bir şekilde kınamaktadır" dedi.

Irak'tan, ABD'nin gece saatlerinde İran'ın 3 nükleer tesisine yönelik düzenlediği saldırılara tepki geldi. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi yaptığı açıklamada, saldırının Orta Doğu'nun güvenlik ve barışını ciddi tehlikeye attığını belirterek, "Irak hükümeti, İran İslam Cumhuriyeti topraklarında bulunan nükleer tesislerin hedef alınmasından derin endişe duymakta ve bu saldırıları kesin bir şekilde kınamaktadır" dedi.

"BARIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANILAN TESİSLERİN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

Irak'ın prensip olarak uluslararası ilişkilerde güç kullanmaya karşı olduğunu vurgulayan sözcü, özellikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetiminde olan ve barışçıl amaçlarla kullanılan tesislerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Askeri çözümlerin, diplomasinin ve diyaloğun yerine geçmeyeceğini kaydeden Irak Hükümet Sözcüsü Avvadi, "Saldırıların sürmesi, sınırları aşan ciddi sonuçlar doğurabilir ve tüm bölgenin istikrarını sarsabilir" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI HUKUK İLE BM ŞARTI ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜM ÜRETME ÇAĞRISI

Basim el-Avvadi, savaşların yalnızca yıkım getirdiğini söyleyerek, büyük güçlerin ve uluslararası kuruluşların görevinin dünyayı yeni krizlerden korumak olduğu, bu krizleri körüklemek olmadığını vurgulandı. Irak Hükümet Sözcüsü açıklamasında, bölgesel ve küresel barışa olan sorumluluğu çerçevesinde tüm taraflara acil bir şekilde gerilimi düşürme, diplomatik kanallar açarak krizi kontrol altına alma ve uluslararası hukuk ile BM Şartı çerçevesinde çözüm üretme çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Irak'tan ABD'nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    acınacak durumdasınız irak diye bir ülke varmı siz bi düşün 16 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    şu cümleyi bizim C.baskani kullanamıyor. trump in yüzüne ayrı buraya gelip bizim halka ayrı konuşuyor. ara trump I şöyle sizi kiniyoruz kabul etmiyoruz İran'ın yanındayız de. hani dünya liderisin ya. lafla olmuyor 10 2 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Ne kadar derin? Bizimki sizinkinden daha derin! 4 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ya oğlum siz bir gidin.. 3 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    sizin ülkeniz işgal edilirken askerleriniz düşmanlarına tek mermi sıkmadan teslim olmuştu..şimdimi endişe etmek aklına geldi.. 2 0 Yanıtla
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