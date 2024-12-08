Irak'tan Suriye Açıklaması

Politika

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, Beşşar Esad rejiminin silahlı muhalif gruplar tarafından devrilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, " Suriye'nin güvenliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığının korunması yalnızca Irak için değil, bölgenin istikrarı için de hayati önemde" dedi.

Irak hükümeti, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin arından ilk resmi açıklamayı yaptı. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, Irak'ın Suriye'deki gelişmeleri

yakından takip ettiğini ve istikrar ile güvenliğin sağlanması için uluslararası temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Suriye halkının özgür iradesine saygı duyulması gerektiğini dile getiren el-Avadi, "Suriye'nin güvenliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığının korunmasının yalnızca Irak için değil, bölgenin istikrarı için de hayati önemde olduğunu ifade etmektedir" dedi.

Suriye'nin tüm kesimlerini kapsayacak bir diyalog sürecine destek verdiklerini belirten el-Avadi, bu sürecin Suriye halkının haklarını güvence altına alan çoğulcu bir anayasa ile sonuçlanması gerektiğini ifade etti. Dış müdahalenin Suriye'deki durumu daha da kötüleştireceğini ve ülkenin iç işlerine karışılmasına karşı olduklarını vurgulayan el-Avadi, "Her türlü müdahale Suriye'deki çatışmaları ve bölünmeyi derinleştirir. Bunun ilk mağduru, büyük bedeller ödemiş olan Suriye halkı olacak. Irak, kardeş ülke Suriye'nin egemenliğine ve bağımsızlığına zarar verecek herhangi bir adımı kabul etmez" dedi. - BAĞDAT