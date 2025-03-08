Irak\'tan Suriye\'deki Çatışmalara Uyarı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de çıkan çatışmalara ilişkin endişe duyulduğunu belirterek, "Şiddetin devam etmesi, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirecek, güvenliği ve barışı sağlama çabalarını engelleyecektir" uyarısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin Lazkiye ve Tartus şehirlerinde hükümet güçleri ile devrik Esad'a bağlı unsurların arasında çıkan çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Suriye'de hızla artan güvenlik gelişmelerinde endişe duyulduğu belirtildi. Sivillerin korunmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, Suriye'deki tüm taraflara itidal çağrısında bulunuldu, asker gerilim yerine barışçıl çözümler ve diyalog yolunun tercih edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Irak'ın masum sivillerin hedef alınmasını kesin bir dille reddettiği belirtilerek, "Şiddetin devam etmesi, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirecek, güvenliği ve barışı sağlama çabalarını engelleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası eylem çağrısı

Açıklamada, uluslararası topluma Suriye'deki insani krize son vermek için gösterilen çabaları yoğunlaştırma ve ülkenin birliğinin ve halkının güvenliğinin sağlanması ile bölgedeki istikrarın teminine yönelik siyasi çözüm süreçlerini destekleme çağrısında bulundu.

Suriye'deki çatışmalar

Suriyeli güvenlik yetkilileri, perşembe günü akşam saatlerinde Lazkiye'nin Ceble ilçesinde Esad'a bağlı unsurların hükümet güçlerine planlı bir saldırı gerçekleştirdiğini, devriye birliklerini ve kontrol noktalarını hedef aldıklarını açıklamıştı. Lazkiye ve Tartus kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, kent merkezleri ve çevre köylerde ise geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Humus ve Halep'te de çatışmalar yaşanmıştı. Çatışmalarda sivillerin de aralarında bulunduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Irak Sınır Muhafızları Komutanlığı, şiddetli çatışmalar nedeniyle Irak-Suriye sınır hattında güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurmuştu. - BAĞDAT