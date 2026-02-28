İran, 12 İHA'yı Düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, 12 İHA'yı Düşürdü

28.02.2026 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ordusu, ABD ve İsrail'e ait 12 insansız hava aracını başarıyla düşürdüğünü duyurdu.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ülkenin farklı noktalarında 12 adet savaş ve keşif amaçlı insansız hava aracının (İHA) tespit edildiğini ve bu unsurların hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran ordusu çeşitli insansız hava araçlarına müdahale edildiğini bildirdi. İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Hatemul Enbiya Hava Savunma Karargahı'na bağlı entegre hava savunma sistemi tarafından ülkenin farklı noktalarında ABD ve İsrail'e ait 12 adet savaş ve keşif amaçlı insansız hava aracının tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer bu unsurların hava savunma sistemi tarafından başarıyla imha edildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, hava savunma sistemlerinin tam teyakkuz halinde olduğu ve ülke hava sahasının korunmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Savunma, Olaylar, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, 12 İHA'yı Düşürdü - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:45:19. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, 12 İHA'yı Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.