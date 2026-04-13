İran-A.B.D. Müzakereleri Tıkanma Noktasında

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 47 yılın en üst düzeyde yürütülen yoğun görüşmelerinde İran, savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile iyi niyet çerçevesinde temas kurdu. Ancak İslamabad Mutabakat Zaptı'na sadece birkaç adım kala maksimalist talepler, sürekli değişen şartlar ve abluka ile karşılaştık. Hiçbir ders alınmamış. İyi niyet, iyi niyet doğurur. Düşmanlık ise düşmanlık doğurur" ifadelerini kullandı. - TAHRAN