İran, ABD'den 24 Milyar Dolar İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD'den 24 Milyar Dolar İstiyor

26.05.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, muhtemel ABD anlaşmasında dondurulmuş 24 milyar dolarlık fonun serbest bırakılmasını talep ediyor.

İran'ın Tasnim haber ajansı, Tahran yönetiminin ABD ile muhtemel bir anlaşmanın dondurulmuş 24 milyar dolarlık fonun serbest bırakılmasını içermesini istediğini aktardı.

İran ile ABD arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılması amacıyla arabulucular üzerinden mesaj alışverişi sürüyor. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının İran müzakere ekibine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Tahran yönetimi, ABD ile muhtemel bir anlaşma kapsamında İran'ın dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını talep ediyor. Kaynak, anlaşma imzalandığında söz konusu miktarın yarısının (12 milyar dolar) serbest bırakılmasının, kalan kısmın ise 60 gün içinde ödenmesinin istendiğini belirtti.

İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf'ın bu isteğin gerçekleşmesine yönelik bir mekanizma üzerinde anlaşmaya varmak için Katar'da olduğu aktarıldı.

İran heyeti Katar'da

İran heyeti, dün Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti. Heyette Galibaf'ın yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati de bulunuyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, ABD'den 24 Milyar Dolar İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Elazığ’da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu Elazığ'da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 15:32:04. #7.12#
SON DAKİKA: İran, ABD'den 24 Milyar Dolar İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.