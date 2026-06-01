İran, ABD ile Mesajlaşmayı Durdurdu

İran basını, İran'ın İsrail'in Gazze ve Lübnan'da saldırıları nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Lübnan saldırılarını kınayarak "ABD ve İran arasındaki ateşkes, tartışmasız bir şekilde Lübnan dahil tüm cephelerde bir ateşkestir" demişti. Arakçi'nin açıklamasının ardından İran basını, İran'ın İsrail'in Lübnan'da saldırıları nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu duyurdu. Adı açıklanmayan İranlı bir kaynağa dayandırılan haberde, İran'ın Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarının derhal sonlandırılması talepleri karşılanana kadar "diyalog" olmayacağı bildirildi.

Ayrıca, İran ve müttefiklerinin misilleme amacıyla Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babül Mendeb Boğazı da dahil diğer cepheleri harekete geçirmeyi gündemlerine aldıkları aktarıldı. - TAHRAN