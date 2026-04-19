İran, ABD ile Müzakereler İçin Heyet Göndermedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ile Müzakereler İçin Heyet Göndermedi

19.04.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ile Pakistan'da yapılacak müzakereler için henüz heyet göndermediğini açıkladı.

İran basını, İran hükümetinin Pakistan'da ABD ile yapılacak müzakerelerin ikinci turu için henüz heyet gönderme konusunda herhangi bir karar almadığını iddia etti.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun ne zaman yapılacağı henüz bilinmezken, ABD Başkanı Donald Trump, ABD heyetinin yarın akşam Pakistan'da olacağını açıklamıştı. İran tarafı ise henüz heyet hakkında resmi bir açıklama yapmadı. İran basını, İran hükümetinin Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukası devam ettiği sürece Pakistan'a bir müzakere heyeti gönderme konusunda şu anda herhangi bir karar almadığını öne sürerek, "İran heyeti, Trump'ın İran'a karşı uyguladığı deniz ablukası yürürlükte olduğu sürece müzakere yapılmayacağını vurguladı" dedi.

İran heyeti salı günü Pakistan'a gidebilir iddiası

Adı açıklanmayan İranlı kaynaklar ise, ABD basınına yaptıkları açıklamada İran heyetinin salı günü ABD ile görüşmek üzere Pakistan'a gideceğini iddia ederek, heyetin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi gibi aynı isimlerden oluşmasının beklendiğini ifade etti. Kaynaklar ayrıca, çarşamba günü ateşkesin uzatılmasına ilişkin tarafların sembolik bir ortak açıklama yapmasının beklendiğini aktardı. Kaynaklar, müzakere yolunda giderse ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmeyi kabul etmesi halinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da İslamabad'a gidebileceğini belirtti. Kaynaklar, her iki ülkenin liderinin de İslamabad'a gelmesi halinde ortak bir toplantı düzenlenmesi ve "İslamabad Deklarasyonu" adlı bir anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 19:48:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.