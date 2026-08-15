İran, ABD ile Müzakerelere Başlama Kararı Almadı - Son Dakika
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İran, ABD ile Müzakerelere Başlama Kararı Almadı

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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile müzakerelere dair karar almadıklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar almadıklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran haber kuruluşu Shahrara News'e konuştu. Bakan Arakçi, ABD ile Haziran ayında imzalanan mutabakat zaptına ve "ateşkes" meselesine ilişkin, "Ateşkes gibi bir şey söz konusu değildi. İslamabad Mutabakat Zaptında belirtilen şey, savaşın sonuydu" ifadelerini kullandı. Arakçi, ABD'nin bu mutabakat zaptını ihlal ettiğini ve çatışmaların yeniden başladığını belirterek 60 günlük meselenin ateşkesle ilgisi olmadığını söyledi. Mutabakat zaptında bahsedilen 60 günlük sürenin nihai bir anlaşmaya varmak için gereken 60 günlük müzakere süresi olduğunu vurgulayan Arakçi, dolayısıyla "uzatılabilecek 60 günlük bir ateşkes söz konusu" olmadığını dile getirdi.

ABD ile müzakere meselesi

Arakçi, ABD ile yeni müzakerelerin başladığı yönündeki iddiaları reddederek, "Şu anda ABD ile aramızda herhangi bir müzakere yapılmadı. Katar ve Pakistan, taraflar arasında mesaj alışverişinde bulunuyor ve bizimle temas halindeler, ancak bu 'müzakere' anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. Arakçi, "ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadı" diye konuştu.

Umman ile görüşmeler

Arakçi ayrıca İran-Umman görüşmelerinin ABD'den tamamen ayrı olduğunu, bu görüşmelerin tamamen teknik nitelikte olduğunu belirtti. Arakçi, "Umman ile görüşmelerimiz, Hürmüz Boğazı'daki gemi trafiği için deniz yollarının belirlenmesiyle ilgili" dedi. Arakçi önceki deniz yollarının artık verimli olmadığını, İran ve Umman'ın sonraki aşamalarda nihai yol haline gelebilecek geçici bir rota hazırladığını ifade ederek, "Bu tamamen teknik ve uzmanlık gerektiren bir görev ve silahlı kuvvetler de bu konuda başlıca uzmanlar olarak yer alıyor" diye konuştu.

"Hürmüz Boğazı'nın açılmasının şartları var"

Arakçi söz konusu teknik müzakereler ile Hürmüz Boğazı'nın açılması arasında herhangi bir bağlantı olmadığını belirterek, "Deniz yolunun belirlenmesi bir konu, Hürmüz Boğazı'nın açılması ise başka bir konu" dedi. Arakçi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması kararının, ABD'nin uyması gereken diğer şartları yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, ABD ile Müzakerelere Başlama Kararı Almadı - Son Dakika

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