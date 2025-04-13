İran, ABD ile Sadece Nükleer Müzakere Yapacak - Son Dakika
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Politika

İran, ABD ile Sadece Nükleer Müzakere Yapacak

İran, ABD ile dolaylı müzakerelerde nükleer konuları ele alacak, diğer meseleler gündemde değil.

13.04.2025 15:31
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD tarafıyla sadece nükleer konuyu ve buna karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını ele aldıklarını ifade ederek, "Bu çerçevede, ABD ile dolaylı müzakereleri kabul ettik. Nükleer müzakereler dışında kalan bölgesel meseleler ve füze programı gibi konuların ele alınması söz konusu değil" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman'ın başkenti Maskat'ta ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekayi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın sivil nükleer programı dışında, bölgesel dış politika ya da füze programı gibi herhangi bir başlığın ele alınmadığını belirterek, "Maskat'ta dolaylı müzakerelere giden süreci başlatan yazışmaları ve orada görüşülen konu başladıklarını esas alırsak, o yazışmalarda nükleer konu dışında hiçbir şeye yer verilmemişti. Bu nedenle, ABD tarafının da elindeki talimatlara göre bu sürece dahil olduğu açıkça görülüyor" dedi.

ABD tarafıyla sadece nükleer konuyu ve buna karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını ele aldıklarını ifade eden Bekayi, "Bu çerçevede, ABD ile dolaylı müzakereleri kabul ettik. Nükleer müzakereler dışında kalan bölgesel meseleler ve füze programı gibi konuların ele alınması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

İran'ın gündeminde, ABD ile nükleer program ve yaptırımların kaldırılması yer alıyor

ABD ile doğrudan müzakere yapıldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Bekayi, "Böyle bir konu hiç gündeme gelmedi. Karşı tarafın zaman zaman çelişkili ifadeler içeren medya açıklamaları ve konuşmalarıyla ilgilenmiyorum. Bizim temel aldığımız ve bağlı kaldığımız yaklaşım hem devletin yetkili makamlarından gelen talimatlar hem de Dışişleri Bakanlığı'nın yaklaşımı doğrultusunda, yalnızca nükleer program ve yaptırımların kaldırılması konularında ABD ile görüşmektir" şeklinde konuştu.

"Dolaylı müzakereler dışında başka bir seçenek gündemimizde yok"

Bekayi, İran için önemli olanın müzakerelerin etkili olması olduğunu vurgulayarak, "Daha önce de ifade ettik. Tehdit, baskı ve gözdağının olduğu bir ortamda doğrudan müzakere sonuç vermez. Burada ideolojik bir bakış açısı söz konusu değil, mesele bu tür bir görüşmenin faydalı olmayacağıdır. Mevcut durumda ve Dışişleri Bakanlığı'nın yetki alanı çerçevesinde, dolaylı müzakereler dışında başka bir seçenek gündemimizde yok" dedi.

"Görüşmeler nerede yapılırsa yapılsın, Umman arabulucu olacak"

Yeni tur görüşmelerin nerede yapılacağına ilişkin de açıklamada bulunan Bekayi, "Görüşmelerin Umman'da mı yoksa başka bir yerde mi olacağı konusu hala değerlendirme aşamasında. Ancak Umman, arabuluculuk rolünü sürdürmeye devam edecek. Görüşmeler nerede yapılırsa yapılsın, heyetlerin konumlandırılması ve mesajların iletilme şekli gibi düzenlemeler yine Umman'ın sorumluluğunda olacak. Burada önemli olan, müzakerelerin formatının aynı şekilde, Umman'ın aracılığıyla ve dolaylı olarak sürdürülmesi" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, ABD ile Sadece Nükleer Müzakere Yapacak - Son Dakika

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