İran-ABD Müzakerelerinde Önemli Gelişmeler
26.02.2026 18:23
İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer ve yaptırımlar konularında önemli öneriler gündeme getirildiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-ABD dolaylı görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hem nükleer başlıkta hem de yaptırımların kaldırılması konusunda önemli ve uygulanabilir öneriler gündeme getirildi" dedi.

Umman'ın arabuluculuğunda İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen İran-ABD dolaylı görüşmelerine ara verilmesinin ardından, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi devlet televizyonuna değerlendirmede bulundu. Bekayi, sabah saatlerinden itibaren müzakerelerin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Yaklaşık üç saat boyunca Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin katılımıyla görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

"Önemli ve uygulanabilir öneriler gündeme getirildi"

Her iki heyetin yaklaşık bir saat önce müzakere salonundan ayrıldığını kaydeden Bekayi, "Görüşmelerin yerel saatle 17.30-18.00 civarında yeniden başlaması bekleniyor. Her iki heyetin de başkentleriyle istişarelerde bulunmaya ihtiyacı vardı. Hem nükleer başlıkta hem de yaptırımların kaldırılması konusunda önemli ve uygulanabilir öneriler gündeme getirildi. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ekiplerimiz ile nükleer teknik konulardaki uzmanlarımız kendi alanlarında çalışmalarını sürdürdü. Süreç teknik ve siyasi başlıklar halinde ele alınıyor. Bazı önerilerin nihai hale getirilmesi için başkentlerle temas kurulması gerekiyor. Bu akşam yapılacak görüşmelerin ardından daha net bir tablo ortaya çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim için önemli olan sonuçtur"

ABD'li yetkililerden gelen açıklamalara da değinen Bekayi, "Çelişkili açıklamalar, sürece ilişkin şüphe ve belirsizliğin sürmesine yol açıyor. Bizim için önemli olan sonuçtur. Müzakerelerde tutumumuz net. Başından bu yana aynı çizgiyi koruduk ve söylediklerimizle uyumlu bir duruş sergiledik. Ancak karşı tarafta aynı netliği görmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Mutabakatın temel unsuru yaptırımların kaldırılması olmalı"

Müzakerelerin yalnızca nükleer konuyu kapsadığını vurgulayan Bekayi, "Nükleer başlık ele alınırken, İran halkının nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkı mutlaka gündemde olacaktır. Bu konu yürütülen tüm görüşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaptırımlar meselesi de açıktır. Halkımız haksız ve zalimane yaptırımlar nedeniyle ciddi zarar gördü. Bu nedenle varılacak herhangi bir mutabakatın temel unsuru yaptırımların kaldırılması olmalıdır" dedi.

"Müzakereler kritik bir aşamada"

Bekayi, görüşmelerin ciddi bir atmosferde sürdüğünü belirterek, "Bu akşam ve devamındaki temaslarda temel başlıklarda somut ve uygulanabilir adımların ele alınmasını bekliyoruz. Müzakereler kritik bir aşamada. Çeşitli konular masaya yatırıldı ve bazı yeni öneriler gündeme geldi. Bu önerilerin bir kısmı için başkentlerle temas kurulması gerekiyor. Akşam yapılacak görüşmelerin ardından daha net bir tablo ortaya çıkacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

