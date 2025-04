İran: ABD'nin Nükleer Talepleri Ulaşılabilir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile devam eden nükleer müzakerelere değinerek, "ABD'nin tek isteği İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıysa, bu hedef ulaşılabilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'in başkenti Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Arakçi, ikili ilişkilerdeki mevcut tüm konuları ve uluslararası meseleleri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti. Arakçi, özellikle İran'ın nükleer meselesi ve bu alandaki müzakerelere dair çok iyi bir anlayışın mevcut olduğunu vurgulayarak, "Çin, doğal olarak dost ülkemiz ve önceki müzakerelerde önemli ve olumlu bir rol üstlenmiş, çeşitli konularda çözüm sağlayıcı olmuştur. Bu sürecin bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğine eminiz" dedi.

"ABD'nin zorbalığı ve hegemonya arayışına karşı durulması gerektiği yönünde ortak bir bakış açısına sahibiz"

Görüşmede, ABD'nin dış politikaları ve uluslararası alandaki zorbalığı hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunulduğunu aktaran Arakçi, "Çin, vergiler konusuna dair ayrıntılı açıklamalarda bulundu ve Çin'in bu konuda nasıl direndiğini ve direnmeye devam edeceğini ifade etti. ABD'nin zorbalığı ve hegemonya arayışına karşı durulması gerektiği yönünde ortak bir bakış açısına sahibiz. Bu doğrultuda, istişare ve görüşmelerimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Çin'e gidecek

Arakçi, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının gelecekte de güçleneceğini belirterek, "Genel olarak görüşme oldukça iyi ve verimli geçti. Sayın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Çin'e yapacağı ziyaret hakkında da konuştuk. İnşallah yakın zamanda bu ziyaret gerçekleşecek ve ardından Eylül ayında Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlanacak" dedi.

"2025 Yılı, İran-Çin ilişkileri için altın yıl olacak"

Bu yılın, İran ile Çin arasındaki ilişkiler açısından "altın bir yıl" olacağını belirten Arakçi, bu yıl iki kez liderler düzeyinde görüşme yapılacağına ve mevcut projelerin başarıyla sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

"Bu süreçte İran'ın yanında olacaklarını ifade ettiler"

Çin'in İran'ın nükleer meselesindeki rolüne de değinen Arakçi, "Çinli dostlarımızla istişarelerimiz sürekli olarak devam ediyor. Şu anda İran ile ABD arasında başlamış olan dolaylı görüşmelerle birlikte yeni bir durum ortaya çıktı ve bu çerçevede kendilerine bazı açıklamalarda bulundum. Çinli dostlarımızın tutumu, İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmeleri desteklemek yönünde. Ayrıca bu süreçte İran'ın yanında olacaklarını ifade ettiler" dedi.

"ABD'den çelişkili ve birbirine zıt mesajlar alıyoruz"

İran ile ABD arasında cumartesi günü yapılacak müzakereye ilişkin değerlendirmede bulunan Arakçi, "Daha önce de belirttiğim gibi temkinli bir iyimserliğe sahibiz ve bu temkinliliğimizin çok ciddi sebepleri var. ABD'den çelişkili ve birbirine zıt mesajlar alıyoruz. Arada ciddi görüş ayrılıkları mevcut. Biz cumartesi günü yapılacak müzakerelere ciddiyetle katılacağız ve eğer karşı taraf da aynı ciddiyetle yaklaşırsa, ilerleme için zemin olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ABD'nin tek isteği İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıysa, bu hedef ulaşılabilir"

Arakçi, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin muhtemel sonuçlarına ilişkin, "Şu ana kadar bazı ilke, kavram ve müzakere hedefleri konusunda geçmişe kıyasla daha iyi bir anlayışa ulaştık ve bu sürecin devam etmesi mümkün. Defalarca belirttiğim gibi, eğer ABD'nin tek isteği İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıysa, bu hedef ulaşılabilir ve biz buna varabiliriz. Ancak eğer başka talepleri ya da mantıksız beklentileri olursa doğal olarak bu süreçte sorun yaşanacaktır" dedi.

"Müzakere masasını terk etmedik"

Müzakerelerle ilgili daha önceki açıklamalarına değinen Arakçi, "Biz asla müzakere masasını terk etmedik ve şu an da masadayız. Şimdiye kadar dolaylı müzakerelerin hiçbir engel oluşturmadığını, Umman aracılığıyla meseleleri başarıyla aktardığımızı söyleyebilirim" dedi.

İsrail ve çıkar gruplarının müdahale çabaları ortada

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı ayrı bir açıklamada, ise İsrail rejimi ve bazı çıkar gruplarının diplomasiye müdahale etmeye çalıştıklarını belirterek, "İsrail rejimi ve bazı çıkar gruplarının, diplomasiye müdahale etmek için çeşitli taktikler kullanarak süreci saptırma çabaları, herkes için tamamen açıktır" dedi.

"İran'da zenginleştirilmiş her miligram uranyum, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tam ve sürekli denetimi altındadır"

İran'daki uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlendiğini belirten Arakçi, "Geçmişteki olaylar göz önünde bulundurulduğunda, istihbarat ve güvenlik birimlerimiz, bizi meşru bir karşılık vermeye zorlamak amacıyla planlanabilecek her türlü sabotaj ve suikast girişimine karşı tamamen tetikte ve hazırlıklıdır. Ayrıca, her zaman kamuoyunu yanıltmaya çalışanların bu kez de korkutucu uydu görüntüleri eşliğinde hayali iddialar ortaya atacakları beklenebilir ancak bir gerçek var. İran'da zenginleştirilmiş her miligram uranyum, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tam ve sürekli denetimi altındadır" dedi.

Öte yandan ABD ile İran arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta üçüncü tur nükleer müzakereler öncesinde dün gerçekleştirilmesi planlanan teknik düzeydeki görüşme cumartesi gününe ertelenmişti. - TAHRAN