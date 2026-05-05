İran, ABD'nin Ticari Gemilerle İlgili İddiasını Reddetti

İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan iki ticari geminin geçtiği yönündeki iddiasını yalanladı. Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, "Son saatlerde Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir ticari gemi ya da petrol tankeri geçiş yapmamıştır. ABD'li yetkililerin iddiaları asılsız ve tamamen yalandır. DMO Deniz Kuvvetleri'nin belirlediği kurallara aykırı her türlü deniz hareketliliği ciddi risklerle karşı karşıya kalacak ve ihlalde bulunan gemiler güç kullanılarak durdurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD bayraklı iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiğini iddia etmişti. - TAHRAN