İran, ABD Teklifine Henüz Yanıt Vermedi

Mehr Haber Ajansı, Tahran yönetiminin ABD'nin son teklifini inceleme devam ettiğini, henüz ABD'ye cevap vermediğini aktardı.

Mehr Haber Ajansına konuşan İran müzakere ekibine yakın bir kaynak, İran'ın ABD'nin yaptığı son teklife henüz cevap vermediğini belirtti. Kaynak, "İran'ın nihai metni hala görüşülüyor ve henüz bir cevap gönderilmedi. İran, önceki deneyimlerine dayanarak somut kazanımlar elde etmeyi amaçlıyor. ABDsavaştan endişeli, biz de anlaşmadan endişeliyiz, çünkü ABD savaşa çok para harcadı ve hiçbir şey elde edemedi" ifadelerini kullandı.

ABD medyası geçtiğimiz pazar günü Başkan Donald Trump'ın Tahran yönetiminin son teklifi üzerinde bazı değişiklikler yaparak metni İran tarafına geri gönderdiğini belirtmişti. - TAHRAN