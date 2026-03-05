İran, ABD'ye Yanıt Verdi: Kara Harekatına Hazırız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD'li yetkililerin İran'a kara harekatı planladıklarını söylediğini belirterek, "İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in savaşçı evlatları onları bekliyor" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD'li yetkililerin birkaç bin askerle İran'a yönelik kara harekatı planladıklarını söylediklerini belirtti. Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in savaşçı evlatları, sorumsuz ABD yetkililerini binlerce ölü ve esirle rezil etmek için onları bekliyor. İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN