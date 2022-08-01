İran: "Nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahibiz" - Son Dakika
Üye Girişi

İran: "Nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahibiz"

01.08.2022 12:09
İran: "Nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahibiz"

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami yaptığı açıklamada, "Nükleer bomba yapabilecek teknik kapasiteye sahibiz. Ancak böyle bir programımız yok" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami yaptığı açıklamada, "Nükleer bomba yapabilecek teknik kapasiteye sahibiz. Ancak böyle bir programımız yok" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkede nükleer bomba yapımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami yaptığı açıklamada, "Nükleer bomba yapabilecek teknik kapasiteye sahibiz. Ancak böyle bir programımız yok" dedi. İsrail'in, İran'ın nükleer programına ilişkin asılsız iddialar ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını belirten İslami, "İsrail'in bu asılsız suçlamaları rahatsızlık doğurabilir ancak bir sonuca ulaşmaz. Çünkü İran olarak nükleer faaliyetlerimizde ilerleme kat ettik ve ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında iş birliğinin devam ettiğini ve bir sorunun olmadığını belirten İslami, UAEA'nın İran nükleer tesislerini denetleyebildiğini ve nükleer programa ilişkin bilgi alabildiğini söyledi. İslami açıklamasında, "Nükleer anlaşmanın imzalanma nedeni İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik tüm şüphe ve suçlamaların ortadan kaldırılmasıydı. Bu nedenle nükleer programımızı sınırlandırmayı ve nükleer tesislerimize yönelik ağır denetimleri kabul ettik. Şimdi ise nükleer anlaşmayı canlandırmaya çalışırken, Batılı ülkeler geçmişteki asılsız suçlamalarını yeniden gündeme getirmeye başladılar. Bu suçlamalar İsrail rejimi ve Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından 30 yıldır tekrarlanıyor ve hiçbir temeli yoktur" şeklinde konuştu.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in danışmanı Kemal Harazi ise 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Tahran'ın teknik açıdan nükleer bomba yapabilecek kapasitede olduğunu ancak bu konuda karar vermediklerini söylemişti. - TAHRAN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

İsrail, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran: 'Nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahibiz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:50 Fenerbahçe'den kaleye Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma sağlandı
11:43 İkilem grubu bir dönem kendilerine müziği bıraktıran olayı anlattı: Ödül alınca sadece bir kişi tebrik etti
11:31 ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler
11:02 Gram altın 1000 TL'nin üzerinde seyrediyor! İşte altın fiyatlarında son durum...
10:54 Emekli zammı sonrası bankalardan promosyon çılgınlığı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 7.000 TL'nin üstüne çıktılar
10:53 Eşini bıçaklayıp canlı yayın yaptı! Boşanmamak için 2 kez intihara kalkıştığı ortaya çıktı
10:51 Alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt çıldırdı
10:46 "AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den kısa cevap
10:46 Demet Akalın'dan Zeytin Ağacı dizisinde oynayan Tuba Büyüküstün'e gönderme: Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün
10:38 Zonguldak'ta seyir halinde olan tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan gelen aracı hurdaya çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 12:09:44. #1.13#
SON DAKİKA: İran: "Nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahibiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement