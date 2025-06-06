İran, Avrupa Üçlüsüne Sert Uyarı - Son Dakika
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Politika

İran, Avrupa Üçlüsüne Sert Uyarı

İran, Avrupa Üçlüsüne Sert Uyarı
06.06.2025 14:50
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Avrupa ülkelerini nükleer program konusunda uyardı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere, Almanya ve Fransa'yı İran'ın nükleer programına ilişkin tutumları nedeniyle uyararak, "Avrupa üçlüsü yeni bir stratejik bir hata eşiğinde. İran, haklarının ihlaline karşı sert ve kararlı bir yanıt verecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den İngiltere, Almanya ve Fransa'ya uyarı geldi. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 ülkeyi İran'ın nükleer programına karşı adım atmamaları konusunda uyardı. İranlı Bakan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yıllardır süren yapıcı iş birliğin ardından İran'ın tekrar "yükümlülüklerini yerine getirmemekle" suçlanmasının temelsiz olduğunu belirtti. Arakçi, "Yıllarca süren olumlu iş birliğinin ardından ülkem tekrar asılsız suçlamalarla karşı karşıya. Avrupa üçlüsü, iyi niyetli diyalog yerine UAEA Yönetim Kurulu'nda İran'a karşı kötü niyetli bir hamle yaptı" dedi.

"Bu 3 ülke, 2005 yılında da benzer bir tutum sergilemiş ve bunun birçok yönden sonucu, İran'da uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin fiilen başlaması olmuştu. Bu üçlü gerçekten son yirmi yılda hiçbir ders almadı mı?" ifadelerini kullanan Abbas Arakçi, İngiltere, Almanya ve Fransa ile İran arasında nükleer endüstri konusunda geçmişte yaşanan bir başka anlaşmazlığı hatırlattı. Üç ülkeyi İran'ın nükleer programına ilişkin tutumları nedeniyle eleştiren Arakçi, "Avrupa üçlüsü yeni bir stratejik bir hatanın eşiğinde. İran, haklarının ihlaline karşı sert ve kararlı bir yanıt verecek. Bu durumda tüm sorumluluğun sürece müdahil olmak için her türlü yönteme başvuran sorumsuz aktörlere ait olacaktır" ifadelerini kullandı.

İran dosyası BMGK'ya taşınıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 31 Mayıs'ta yayınladığı raporda İran'ın son 3 aylık nükleer faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşmıştı. Rapora göre, İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun, Şubat ayında 274,8 kilogram iken 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma yükseldiği belirtilmişti. Ajans, bu artışın ardından Tahran yönetimine UAEA ile iş birliği çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu rapora tepki olarak İngiltere, Almanya ve Fransa'nın, İran'ın nükleer programına ilişkin dosyayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşımaya hazırlandığı bildirilmiş ve bu adımın atılması halinde, İran'a yönelik BM yaptırımlarının yeniden devreye girmesini öngören "tetik mekanizmasının" yürürlüğe girebileceği ifade edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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