İran Bakanı: İsrail Yenildi! - Son Dakika
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Politika

İran Bakanı: İsrail Yenildi!

İran Bakanı: İsrail Yenildi!

Arakçi, Hizbullah'ın İsrail'in yenilmezlik efsanesini yıktığını ve Gazze'deki yenilgisini kabul etme zamanının geldiğini belirtti.

28.11.2024 12:23
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Hizbullah, bir kez daha İsrail'in yenilmezlik efsanesini yerle bir etti ve artık İsrail'in Gazze'deki yenilgisini de kabul etme zamanı geldi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yaptı. Bakan Arakçi, "Geçtiğimiz yıl boyunca Siyonist rejimin Başbakanı Netanyahu, savaş suçlarını finanse etmek için Amerikalı vergi mükelleflerini on milyarlarca dolar sömürdü ve ABD hükümetinin tam askeri ve siyasi desteğini aldı. Ancak Lübnan'daki ağır kayıpların ardından ateşkes için yalvarmak zorunda kaldı. Hizbullah, bir kez daha İsrail'in yenilmezlik efsanesini yerle bir etti ve artık İsrail'in Gazze'deki yenilgisini de kabul etme zamanı geldi" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

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