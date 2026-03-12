İran Büyükelçiliği'nde Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Büyükelçiliği'nde Anma Töreni

12.03.2026 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İRAN'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi.

İRAN'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi.

Ankara'nın İran Büyükelçiliği'nde, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, "Gösterdiğiniz bu duyarlılık ve destek, İran ve Türkiye halkları arasındaki derin kardeşlik bağlarının açık bir göstergesidir" dedi.

'BU SAVAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARLA OLUŞTURUYORLAR'

Habibullah, "Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejim saldırgan politikalarının devamı olarak 28 Şubat tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bir saldırı başlatmıştır. Söz konusu saldırının ilk gününde görev başında bulunan İslam devriminin lideri hedef alınmış ve bu menfur saldırı neticesinde şehit edilmiştir. Bu savaşın en acı olaylarından biri Minab şehrinde meydana gelmiştir. Bir kız okuluna düzenlenen saldırıda 170 küçük ve masum öğrenci hayatını kaybetmiştir. Bu savaşı küçük çocuklarla oluşturuyorlar. İran bu saldırının başlatıcısı değildir. İran zalim güçlerin haksız saldırısına maruz kalmıştır. Bununla birlikte İran milleti böylesi zor zamanlarda da kararlı bir iradeyle meşru müdafaa hakkını kullanarak onurunu, bağımsızlığını ve milli egemenliğini koruma kararlılığını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ayetullah Ali Hamaney, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Ankara, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Büyükelçiliği'nde Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

00:51
Valverde’den tarihi performans Real Madrid, Manchester City’i çok farklı geçti
Valverde'den tarihi performans! Real Madrid, Manchester City'i çok farklı geçti
00:12
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
00:02
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 01:37:20. #.0.5#
SON DAKİKA: İran Büyükelçiliği'nde Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.