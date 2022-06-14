İran Çalışma Bakanı Abdulmeleki, istifa etti - Son Dakika
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İran Çalışma Bakanı Abdulmeleki, istifa etti

14.06.2022 10:19
İran Çalışma Bakanı Abdulmeleki, istifa etti

İran Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hüccetullah Abdulmeleki, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye istifasını sundu.

İran Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hüccetullah Abdulmeleki, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye istifasını sundu.

İran Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hüccetullah Abdulmeleki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık görevinden istifa ettiğini ve istifasını Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye sunduğunu duyurdu.

Abdulmeleki, Cumhurbaşkanı Reisi'ye sunduğu istifa mektubunda, kendisine Çalışma Bakanlığı görevi verildiği için teşekkürlerini ileterek, "Hükümet içerisinde işbirliğinin güçlendirilmesi için görevimden istifamı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Behadri Çehromi ise düzenlediği basın toplantısında, Abdulmeleki'nin yeni görevini açıkladı. Çehromi, "Abdulmeleki iki kez istifasını Cumhurbaşkanına sundu. İkinci istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Ancak Abdulmeleki ile hükümet olarak işbirliğimiz devam edecek. Kendisi bugünden itibaren Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görev yapacak" dedi.

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Kaynak: İHA

İbrahim Reisi, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Çalışma Bakanı Abdulmeleki, istifa etti - Son Dakika

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