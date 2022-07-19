Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana Sürecini Yeniden Ayağa Kaldırma Durumu Olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'daki ikili görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri her iki ülkenin de ciddi manada baş belası. Biz bunları artık NATO Sözleşmesi'nin içerisine de soktuk. Çünkü bunlar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır" diye konuştu. Erdoğan, ASTANA formatı kapsamında Rusya, İran ve Türkiye arasında yapılacak görüşmeye ilişkin ise "ASTANA sürecinin yeniden bir değerlendirme, yeniden ASTANA sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü. İkili görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında İran Cumhurbaşkanı Reisi şöyle konuştu:

"DOĞALGAZ İHRACATI KONUSUYLA İLGİLİ BULUNAN 25 YILLIK ANLAŞMANIN SÜRESİNİN UZATILMASI İKİ TARAFTAN DA VURGULANDI"

"Sayın Erdoğan Bey'in ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına önemli bir dönüm noktası oldu. İki ülke arasında mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerde ticaret hacmi iki ülkede bulunan potansiyele göre çok daha düşük seviyededir. Bu iki ülke yetkililerinde bulunan irade güdümünde 30 milyar dolarlık bir amaç belirledik. 30 milyar dolar, mevcut ticaret hacminin üç katına çıkarılacağı anlamına gelmektedir. Ortak sanayi siteler kurması görüşmemizde üzerinde anlaştığımız konulardan bir tanesi. Bilgi ve teknoloji parkları kurulması, bu alanda çalışan bilim şirketlerin kurulması müzakeremizin konularından bir tanesi olmuştur.

İki ülke arasında doğalgaz ihracatı konusuyla ilgili bulunan 25 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılması konusu iki taraftan da vurgulandı.

REİSİ: TERÖRİSTLERİ İSİMLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMALARI BİZİM TARAFIMIZDAN REDDEDİLEN BİR KONUDUR

Türkiye'de ve İran İslam Cumhuriyeti'nde bulunan şirketlerin faaliyetlerinin artması ve ortak bir şekilde çalışmaların arttırılması, iki ülke arasındaki yatırım konularının gelişmesine ve neticesinde iki ülke arasındaki ticaret ve ilişkilerin artmasına vesile olacaktır.

Terörizm, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konuları iki ülke tarafından da vurgulandı ve görüşüldü. Terörlerin farklı isimleri olabilir. Her örgüt ki, halklarımızın güvenliğini, sınırlarımızın güvenliğini tehlikeye atıyorsa, teröristtir ve onunla mücadele etmemiz gerektiğini vurguladık. Batı'da uygulanan ikili standartlar var. Teröristleri isimlerine göre sınıflandırmaları bizim tarafımızda reddedilen bir konudur.

"İKİ TARAF DA SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINI VURGULAMIŞLARDIR"

Bölgesel konularda işbirliği bugün görüştüğümüz konular arasında bulunmuştur. Özellikle her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurgulamışlardır.

İki ülke arasındaki ikili iyi ilişkiler iyi bir bölgesel ve uluslararası çaptaki işbirliği ile sonuçlanabilir. İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bölgenin iki güçlü ülkeleri. Bunların güçlü çalışmaları, bölgenin güvenliğini hatta uluslararası düzeydeki güvenliğini artmasına ve iyiye doğru gitmesine neden olacaktır."

ERDOĞAN: İKİ ÜLKENİN KARARLI YÜRÜYÜŞÜ İLE 30 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNE YİNE ULAŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları söyledi:

"İstişarelerimizin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Reisi'nin ortaya koyduğu İran'ın komşularla ilişkililerinin geliştirilmesi vizyonunu çok değerli buluyorum.

30 milyar dolarlık ticari hacme ulaşma hedefimiz var. Maalesef Covid olayı sebebiyle ciddi manada bir gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 7,5 milyar doları yakaladık. İnanıyorum ki, iki ülkenin kararlı yürüyüşü ile 30 milyar dolara yine ulaşacağız. Savunma sanayiinde atacağımız adımlarla bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek petrol gerek doğalgaz alanında atılacak adımlarla bu hızlanabilir.

"BUNLAR HANGİ ÜLKEDE OLURSA OLSUN, O ÜLKENİN HUZURUNU KAÇIRAN BAŞ BELALARIDIR"

PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri her iki ülkenin de ciddi manada baş belası. Biz bunları artık NATO Sözleşmesi'nin içerisine de soktuk. Çünkü bunlar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır. Bunlarla mücadeleyi dayanışma içinde sürdürmemiz gerekiyor.

"ASTANA ÜÇLÜSÜ OLARAK BİR ARAYA GELİYORUZ"

Bugün ASTANA üçlüsü olarak, burada liderler olarak bir araya geliyoruz. Gerek sayın Putin gerek şahsım, gerekse sayın Reisi, birlikte bir araya gelip, gelişmelerin son halini masaya yatırmış olacağız. ASTANA sürecinin yeniden bir değerlendirme, yeniden ASTANA sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır."