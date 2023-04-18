İran Cumhurbaşkanı Reisi: "En ufak hatada Tel Aviv ve Hayfa'yı yok ederiz" - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: "En ufak hatada Tel Aviv ve Hayfa'yı yok ederiz"

18.04.2023 15:02
İran Cumhurbaşkanı Reisi: "En ufak hatada Tel Aviv ve Hayfa'yı yok ederiz"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ulusal Ordu Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada İsrail'i hedef alarak, "En ufak hatalarında Tel Aviv ve Hayfa'yı yok ederiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ulusal Ordu Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada İsrail'i hedef alarak, "En ufak hatalarında Tel Aviv ve Hayfa'yı yok ederiz" dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri, 18 Nisan Ulusal Ordu Günü münasebetiyle ülkenin çeşitli şehirlerinde askeri geçit törenleri düzenledi. Başkent Tahran'da düzenlenen askeri geçiş törenine İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi başta olmak üzere İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve çok sayıda askeri komutan katıldı.

Tahran'da Ulusal Ordu Günü münasebetiyle düzenlenen askeri geçiş töreninde konuşan ve İsrail ve ABD'yi hedef alan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'i yok etmekle tehdit ederek, "ABD bölgeyi en kısa sürede terk etmeli. Çünkü bölge güvenliğini tehdit ederken bölge halkı için de güvenli bir ortam oluşturmadı ve hiçbir zaman da oluşturmayacak. Ancak İran Silahlı Kuvvetlerinin varlığı nerede olursa olsun güvenlik ve istikrarı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bölgede İran aleyhinde atılacak hiçbir askeri adıma izin vermeyeceklerini ve Basra Körfezi'nin İran Silahlı Kuvvetleri kontrolünde her zamankinden daha güvenli ve barış içerisinde olduğunu söylen Reisi, İran'ın bölgede hiçbir ülke için tehdit olmadığını ve bölgede istikrar, güvenlik ve barış istediklerini belirtti.

Konuşmasında İsrail'i hedef alan Reisi, "İsrail rejimi İran'a yönelik atacakları bir adıma nasıl karşılık vereceğimizi çok iyi öğrendi ve gerekli mesajları aldı. Çünkü en ufak hatada Tel Aviv ve Hayfa'yı yok ederiz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'En ufak hatada Tel Aviv ve Hayfa'yı yok ederiz' - Son Dakika


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