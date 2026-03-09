İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın Türkiye'ye yönelik füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaların ortadan kaldırılması için iki ülkenin ortak bir inceleme ekibi kurabileceğini belirtti. - Son Dakika