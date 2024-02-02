 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savaş başlatan taraf olmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savaş başlatan taraf olmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savaş başlatan taraf olmayacağız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine cevap vererek, savaşın başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, İran'ın güçlü bir şekilde karşılık vereceğini ifade etti. Ayrıca, tehdit dilinin sonuç vermeyeceğini vurgulayarak, İran'ın bölgede istikrar ve güvenlik için askeri gücüne güvenebileceklerini söyledi.

02.02.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD yönetiminin İran'a yönelik artan tehditlerine cevap vererek, "Savaş başlatan taraf olmayacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Basra Körfezi'nde bulunan Hürmüzgan eyaletinde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. ABD'nin İran'a yönelik artan tehditlerine cevap veren Reisi, "Savaş başlatan taraf olmayacağız ancak herhangi bir güç İran'a zorbalık yapmaya kalkarsa İran olarak en güçlü ve pişman olacakları şekilde karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

İran'a karşı "tehdit" dilinin sonuç vermeyeceğini vurgulayan Reisi, "Geçmişte ne zaman İran ile alakalı konuşsalar tehdit dilini kullanarak 'askeri seçenekler masada' derlerdi. Artık bu sözleri duymuyoruz ve 'İran ile savaş istemiyoruz' şeklinde konuşuyorlar" dedi. İran silahlı kuvvetlerinin gerekli güç ve donanıma sahip olduğunu belirten Reisi, "Bugün ülkenin savunma kapasitesi caydırıcı bir güç haline gelmiştir. İran'ın askeri gücü bölgede hiç bir ülke için tehdit oluşturmuyor. Bölge ülkeleri aksine bölgenin istikrar ve güvenliği için bizim askeri gücümüze güvenebilirler" ifadelerini kullandı.

3 asker ölmüş, 25 asker yaralanmıştı

28 Ocak'ta Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse dronlu saldırı düzenlenmiş, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden ise saldırının "İran destekli radikal militan gruplar" tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti. Tahran yönetimi ise saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savaş başlatan taraf olmayacağız - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 15:14:44. #1.12#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savaş başlatan taraf olmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement