İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD yönetiminin İran'a yönelik artan tehditlerine cevap vererek, "Savaş başlatan taraf olmayacağız" dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Basra Körfezi'nde bulunan Hürmüzgan eyaletinde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. ABD'nin İran'a yönelik artan tehditlerine cevap veren Reisi, "Savaş başlatan taraf olmayacağız ancak herhangi bir güç İran'a zorbalık yapmaya kalkarsa İran olarak en güçlü ve pişman olacakları şekilde karşılık veririz" ifadelerini kullandı.
İran'a karşı "tehdit" dilinin sonuç vermeyeceğini vurgulayan Reisi, "Geçmişte ne zaman İran ile alakalı konuşsalar tehdit dilini kullanarak 'askeri seçenekler masada' derlerdi. Artık bu sözleri duymuyoruz ve 'İran ile savaş istemiyoruz' şeklinde konuşuyorlar" dedi. İran silahlı kuvvetlerinin gerekli güç ve donanıma sahip olduğunu belirten Reisi, "Bugün ülkenin savunma kapasitesi caydırıcı bir güç haline gelmiştir. İran'ın askeri gücü bölgede hiç bir ülke için tehdit oluşturmuyor. Bölge ülkeleri aksine bölgenin istikrar ve güvenliği için bizim askeri gücümüze güvenebilirler" ifadelerini kullandı.
3 asker ölmüş, 25 asker yaralanmıştı
28 Ocak'ta Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse dronlu saldırı düzenlenmiş, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden ise saldırının "İran destekli radikal militan gruplar" tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti. Tahran yönetimi ise saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddetmişti. - TAHRAN
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Son Dakika › Politika › İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savaş başlatan taraf olmayacağız - Son Dakika
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