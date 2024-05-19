İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye destek mesajları - Son Dakika
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Politika

İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye destek mesajları

Helikopter kazası geçiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Azerbaycan, Irak ve Pakistan, İran'a destek mesajı yayınladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise dualarını ve en iyi dileklerini iletti. Irak hükümeti ise yardım teklifinde bulunarak arama çalışmalarına yardımcı olacaklarını açıkladı.

19.05.2024 20:34
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Helikopter kazası geçiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Azerbaycan, Irak ve Pakistan, İran'a destek mesajı yayınladı.

Helikopter kazası geçiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, komşu ülkeler İran'a destek mesajı yayınladı.

"Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile dostça vedalaştıktan sonra yüksek düzeydeki temsilci heyetini taşıyan helikopterin İran'da sert iniş yapması bizi derinden üzdü. Dualarımız, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki temsilci heyetiyle. Komşu, dost ve kardeş ülke olarak, Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Kurtarma ekibi olay yerine ulaşmaya çalışırken onların güvenliği ve korunması için dua ediyoruz. Azerbaycan, dost ve kardeş bir millet olarak, gerekli tüm desteği sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

"Dualarımız ve en iyi dileklerimiz Sayın Cumhurbaşkanı Reisi ve tüm İran halkıyla birlikte"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, "İran'dan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteriyle ilgili üzücü haberler geldi. Her şeyin yolunda olduğuna dair iyi haberleri büyük bir endişeyle bekliyoruz. Dualarımız ve en iyi dileklerimiz Sayın Cumhurbaşkanı Reisi ve tüm İran halkıyla birlikte" dedi.

Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Irak İçişleri Bakanlığına, Kızılay ve diğer ilgili kurumlara, komşusu İran'a yardım teklifinde bulunmaları ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin kayıp helikopterinin aranmasına yardımcı olmaları talimatı verildiği ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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