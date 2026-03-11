İran'da 20 Bin Bina Saldırılarda Hasar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da 20 Bin Bina Saldırılarda Hasar Gördü

11.03.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 20 bin binanın hasar gördüğünü açıkladı.

İran Kızılayı, bugün yaptığı açıklamada yaklaşık 20 bin binanın hasar gördüğünü açıkladı.

ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırıları artıyor. İran Kızılayı yaptığı açıklamada, ülkedeki yıkıma dair son verileri paylaştı. Açıklamada, İran genelinde 20 bin sivil binanın saldırılarda hasar gördüğü kaydedilirken yaklaşık 19 bin 734 sivil yapının etkilendiği vurgulandı. Hasar gören yerler arasında hastaneler, okullar ve yardım tesisleri de bulunduğu açıklamada, hasar gören binalar arasında 77 tıp merkezi ve 65 eğitim kurumunun bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, İran Kızılayına bağlı 16 tesisin de hasar gördüğü bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da 20 Bin Bina Saldırılarda Hasar Gördü - Son Dakika

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:23:51. #7.13#
SON DAKİKA: İran'da 20 Bin Bina Saldırılarda Hasar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.