İran'da ahlak polisi sadece uyarıda bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da ahlak polisi sadece uyarıda bulunacak

20.07.2023 10:01

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Yakub Rızazade, ülkede zorunlu başörtüsü ihlaliyle mücadele kapsamında yeniden devriyeye başlayan 'ahlak polisi'nin sadece uyarıda bulunacağını, gözaltının söz konusu olmayacağını söyledi. Rızazade, başörtüsü ihlalleriyle yeteri düzeyde mücadele edilmemesi eleştirileri üzerine düzenlenen toplantının içeriğine dair bilgi verdi. Ahlak polisinin artık sadece uyarı devriyesi yapacağı ve kültürel faaliyetlere daha fazla ağırlık verileceği belirtildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Yakub Rızazade, ülkede zorunlu başörtüsü ihlaliyle mücadele kapsamında yeniden devriyeye başlayan "ahlak polisi"nin sadece uyarıda bulunacağını, gözaltının söz konusu olmayacağını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Rızazade, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu ile emniyetten ilgili yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantının içeriğine dair bilgi verdi.

Rızazade, "Bu toplantı, bazı milletvekillerinin, başörtüsü ihlalleriyle yeteri düzeyde mücadele edilmemesi eleştiri ve şikayetleri üzerine gerçekleştirilmiştir." dedi.

Ahlak polisinin zorunlu başörtüsüyle ilgili uygulamasının mahiyetine ilişkin konuşan Rızazade, şunları söyledi:

"Yapılan izahatta, başörtüsü ihlaliyle mücadelede kültürel birimlerin üzerine düşen rolü oynaması gerektiği belirtildi. Bu nedenle, polis devriyeleri artık eskisi gibi değil. Uyarı devriyesi olacaklar, gözaltına almayacaklar. Sokakta konuşlanan polis minibüsleri de sadece uyarı için kullanılacak. Çünkü bundan sonra kültürel faaliyetlere daha fazla ağırlık verilecek."

İran'daki başörtüsü zorunluluğu ve gösteriler

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler patlak vermişti.

Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında sosyal medya paylaşımlarında bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bundan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunmaya başlamıştı.

Bu tepkiler üzerine polis teşkilatı, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlerle mücadele kapsamında "ahlak polisi" olarak bilinen "İrşad devriyeleri"nin yeniden denetimlere başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da ahlak polisi sadece uyarıda bulunacak - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Aralarında suçluların iadesi de var! Türkiye ve BAE arasında imzalanan 13 anlaşmanın detayları belli oldu
11:32 Aralarında suçluların iadesi de var! İşte Türkiye ve BAE arasında imzalanan 13 anlaşma
11:35 Zaha'nın eşi, Fenerbahçeli taraftarların mesajlarından hoşnutsuz: Mesaj atmayı bırakın
11:29 Zaha'nın eşi Fenerbahçe taraftarından illallah etti! Sosyal medyadan çağrı yaptı
11:28 NASA, 16 Psyche adlı asteroide iniş yapmaya hazırlanıyor
11:16 Tamamı altın, demir ve nikelden oluşan devasa asteroidin değeri dudak uçuklatıyor! NASA harekete geçti
11:06 Hülya Avşar'ın Leoparlı Elbiseyle Verdiği Pozlar Beğeni Topladı
10:59 Hülya Avşar'ın leopar şıklığı! Adeta dekolte şov yaptı
11:01 Terör örgütü PKK'nın sözde yurt dışı kasası Güllüşan Kandemir Konya'da gözaltına alındı
10:53 Son Dakika! Terör örgütü PKK'nın sözde yurt dışı kasası Güllüşan Kandemir Konya'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 11:45:15. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da ahlak polisi sadece uyarıda bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement