İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı

Politika

İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını aşamaması sonucu en çok oy alan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile ikinci sırada yer alan muhafazakar aday Said Celili, ikinci tura kaldı.

İran'da dün yapılan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından oy sayma işlemi sona erdi. Adayların hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesiyle seçim ikinci tura kaldı. Ülke genelinde toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanılırken, en çok oyu 10 milyon 415 bin 191 ile reformist aday Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan aldı. Sandıktan ikinci çıkan isim ise 9 milyon 473 bin 298 oyla muhafazakar ve eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili oldu. Yüksek Seçim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 40 olduğu ve hiçbir adayın mutlak çoğunluğa ulaşamadığı belirtildi. Açıklamada, "Sonuçlar İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne gönderildi. Konseyin onayının ardından en çok oyu olan birinci ve ikinci kişi önümüzdeki hafta cuma günü yapılacak ikinci turda yarışacak" ifadeleri kullanıldı.

Seçimde yarışan bir diğer aday olan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf 3 milyon 383 bin 340, eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi ise 206 bin 397 oy aldı.

İkinci tur 5 Temmuz'da

Reformist aday Mesut Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, 5 Temmuz Cuma günü ikinci turda yarışacak, en çok oyu alan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı. - TAHRAN