İran'da İsrail ile İşbirliği Şüphesi: 12 Gözaltı

Politika

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ile işbirliği içerisinde oldukları ve ülkenin güvenliğine karşı eylemler planladıkları gerekçesiyle 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran'da İsrail ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin 6 eyalette eş zamanlı yapılan operasyonlarla yakalandığı duyurularak, gözaltına alınan 12 kişinin ülke güvenliğine karşı eylem hazırlığı içerisinde olduğu ve para karşılığı İsrail ile işbirliği yaptıkları belirtildi. Açıklamada, "Siyonist İsrail rejimi, Lübnan ve Gazze'de istediği hedeflere ulaşamadığı için içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmak adına ülkemizin güvenliğini hedef alacak saldırılar yapmayı hedefliyor" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN