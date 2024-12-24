İran'da Sosyal Medya Kısıtlamaları Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran'da Sosyal Medya Kısıtlamaları Kaldırıldı

İran, WhatsApp ve Google Play üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı, diğer platformlar ise yasaklı kalacak.

24.12.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Siber Uzay Yüksek Konseyi, ülkedeki sosyal medya platformlarına getirilen yasakları görüşmek üzere düzenlenen toplantıda WhatsApp ve Google Play üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

İran'da sosyal medya platformlarına uygulanan kısıtlamalar kaldırılıyor. İran Siber Uzay Yüksek Konseyi, bugün sosyal medya platformlarına yönelik yasakları gündemine aldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Konseyin oy birliğiyle aldığı kararla, WhatsApp ve Google Play üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı. Konsey açıklamasında, YouTube, Instagram ve X gibi diğer sosyal medya platformlarına yönelik yasakların süreceği belirtildi.

İran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Sattar Haşemi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede internet kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik ilk adımın atıldığını duyurarak, "Bugün internet sınırlamalarının kaldırılmasına yönelik ilk adım atıldı. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya yasaklar getirilmişti

İran'da 2022 yılında Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar, sosyal medya platformlarına yönelik yasakların uygulanmasına yol açmıştı. Bu dönemde, hükümet ulusal internet ağına geçileceğini açıklayarak birçok sosyal medya uygulamasına erişimi engellemişti. Seçim kampanyasında internet kısıtlamalarını kaldırma vaadinde bulunan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yasakların halk üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu ifade etmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Teknoloji, Politika, Whatsapp, Google, Medya, Uzay, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da Sosyal Medya Kısıtlamaları Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 23:16:18. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da Sosyal Medya Kısıtlamaları Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.