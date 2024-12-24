İran'da Sosyal Medya Kısıtlamaları Kaldırıldı

Politika

İran Siber Uzay Yüksek Konseyi, ülkedeki sosyal medya platformlarına getirilen yasakları görüşmek üzere düzenlenen toplantıda WhatsApp ve Google Play üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

İran'da sosyal medya platformlarına uygulanan kısıtlamalar kaldırılıyor. İran Siber Uzay Yüksek Konseyi, bugün sosyal medya platformlarına yönelik yasakları gündemine aldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Konseyin oy birliğiyle aldığı kararla, WhatsApp ve Google Play üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı. Konsey açıklamasında, YouTube, Instagram ve X gibi diğer sosyal medya platformlarına yönelik yasakların süreceği belirtildi.

İran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Sattar Haşemi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede internet kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik ilk adımın atıldığını duyurarak, "Bugün internet sınırlamalarının kaldırılmasına yönelik ilk adım atıldı. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya yasaklar getirilmişti

İran'da 2022 yılında Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar, sosyal medya platformlarına yönelik yasakların uygulanmasına yol açmıştı. Bu dönemde, hükümet ulusal internet ağına geçileceğini açıklayarak birçok sosyal medya uygulamasına erişimi engellemişti. Seçim kampanyasında internet kısıtlamalarını kaldırma vaadinde bulunan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yasakların halk üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu ifade etmişti. - TAHRAN