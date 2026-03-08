İran'da Yeni Lider İçin Uzlaşı Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da Yeni Lider İçin Uzlaşı Sağlandı

08.03.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Mirbakıri, yeni dini lider için uzlaşının sağlandığını açıkladı.

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri, ABD-İsrail saldırısında ölen dini lider Ali Hamaney'in yerine gelecek isme yönelik yaptığı açıklamada, "Liderlik konusunda neredeyse kesin bir uzlaşı sağlandı" dedi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail iş birliğinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından yeni dini liderin belirlenmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Uzmanlar Meclisi üyesi ve Meşhed Cuma İmamı Ahmed Alemülhüda konuya ilişkin açıklamada bulundu. Alemülhüda, Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini liderin kim olacağına henüz karar vermediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Anayasaya göre hiç kimsenin, hatta Uzmanlar Meclisi üyelerinin bile görüşlerini değiştirme hakkının bulunmadığını ifade eden Alemülhüda, "Şu anda Uzmanlar Meclisi Sekreterliği'nin sorumlusu Hüseyni Buşehri'dir ve Meclis'in kararını tebliğ etme ve kamuoyuna açıklama görevi kendisine aittir" ifadelerini kullandı.

"Uzlaşı sağlandı"

Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri ise liderlik sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Liderlik konusunda neredeyse kesin bir uzlaşı sağlandı ve kayda değer bir çoğunluk oluştu. Ancak sürecin önündeki bazı engellerin de kaldırılması gerekiyor" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'da Yeni Lider İçin Uzlaşı Sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:13:37. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'da Yeni Lider İçin Uzlaşı Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.