İran'dan ABD'li Şirketlere Suikast Tehdidi - Son Dakika
İran'dan ABD'li Şirketlere Suikast Tehdidi

31.03.2026 18:10
İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'i suikastlardan sorumlu tutarak 18 şirketi hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'i İran'daki suikastlardan sorumlu tutarak, İran'da gerçekleşecek her bir suikasta karşılık başta Apple, Microsoft, Google, Nvidia ve Intel olmak üzere 18 ABD'li şirketin hedef alınacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail'i İran'daki suikast eylemlerinden sorumlu tutarak, bu saldırılarda rol oynadığını öne sürdüğü ABD şirketlerine yönelik tehditte bulundu. DMO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terör eylemlerinin durdurulması gerektiğine dair yaptığımız uyarıları defalarca görmezden geldiniz. Bugün de hem sizin hem de İsrailli müttefiklerinizin terör saldırılarında bazı İran vatandaşları hayatını kaybetti. Suikast hedeflerinin planlanması ve takibinde ABD'li bilgi ve iletişim teknolojileri ve yapay zeka şirketlerinin temel rol oynadığı dikkate alındığında, bu eylemlere karşılık olarak bundan sonra söz konusu operasyonlarda etkili olan başlıca kuruluşlar meşru hedeflerimiz olacaktır" denildi.

Çalışanlara ve bölge halkına uyarı

DMO, söz konusu şirketlerde çalışanlara da çağrıda bulunarak, "Bu kuruluşların çalışanlarına, can güvenliklerini korumak amacıyla derhal iş yerlerinden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca bu terörist şirketlerin bulunduğu bölgelerde yaşayanların da 1 kilometre yarıçapındaki alanı terk ederek güvenli bölgelere gitmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

18 şirket hedef listesinde

Hedef alınacak şirketlere listesinin de paylaşıldığı açıklamada, "Terör planlamalarında aktif rol alan şirketler, her bir suikasta karşılık misilleme kapsamında hedef alınacaktır. Bu kapsamda Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Plantier, Nvidia, JP Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 ve Boeing şirketleri, 1 Nisan Çarşamba günü Tahran saatiyle 20.00'den itibaren, İran'da gerçekleşecek her suikasta karşılık ilgili birimlerinin imha edilmesini beklemelidir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran'dan ABD'li Şirketlere Suikast Tehdidi - Son Dakika

İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
SON DAKİKA: İran'dan ABD'li Şirketlere Suikast Tehdidi - Son Dakika
