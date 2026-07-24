İran’dan sivillere: ABD askerlerinden 500 metre uzak durun - Son Dakika
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İran’dan sivillere: ABD askerlerinden 500 metre uzak durun

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İran Devrim Muhafızları, Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki sivilleri, ABD askerlerinin bulunduğu yerlerden 500 metre uzak durmaları konusunda uyardı. Açıklamada, ABD'nin anlaşmayı ihlal ederek savaşı yeniden başlattığı ve sivil hedeflere saldırdığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki sivillere ABD güçlerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üslerinin bulunduğu Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki sivillere yönelik uyarı yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin 5 ay önce hiçbir mantıklı sebep veya yasal gerekçe olmaksızın İran dini lideri Ali Hamaney'i ve Minab'da 168 öğrenciyi öldürüerek İran'a karşı savaş başlattığı ifade edildi. Açıklamada, "40 günlük zaferle sonuçlanan savaşın ardından İran savaşa tüm gücüyle devam edebilecekken bölgeye barışı geri getirmek amacıyla bu suçlularla azami hoşgörüyle müzakere masasına oturmaya ve savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamaya razı oldu. Ancak ABD'nin suçlu ve yağmacı doğası, 12 Temmuz'da anlaşmayı resmen iptal edip savaşı yeniden başlatmasına neden oldu. Savaşın yeniden başlamasından 13 gün sonra ABD'nin yenilgisinin etkileri tekrar ortaya çıktı ve düşman, askeri operasyonlarla silahlı kuvvetlerimizi alt edemeyeceğini anladı. Ancak geri çekilmek yerine savaş suçları işlemeye başvurdu ve köprüleri, balıkçı iskelelerini, tekneleri ve mavnaları, araçları ve demiryollarını hedef alarak sivilleri şehit etti" ifadeleri kullanıldı. ABD'nin son olarak Irak sınırını hedef alıp sivilleri öldürdüğü ve yaraladığı hatırlatılan açıklamada, "Bu tür suçlar devam ederse gündemimiz suçlulardan intikam almak olacağı için saldırgan ABD ordusunun askerleri, savaşçıların ateşinden korkarak üslerini terk etmiş ve şehirlerdeki binaları, suçlarını işledikleri yerler haline getirmiştir. ABD askerlerinin konuşlandığı ülkelerdeki halkı, güvende kalmaları için ABD askerlerinin saklandığı yerlerden 500 metre uzaklaşmaları konusunda uyarıyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Körfez, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran’dan sivillere: ABD askerlerinden 500 metre uzak durun - Son Dakika

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