İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Mesaj

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İsrail'e yönelik sert açıklamalarda bulunarak, "İran artık ABD ile Siyonist rejim arasında herhangi bir ayrım yapmamaktadır. Savaş, düşman yaptıklarından pişman olana kadar devam edecektir" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı. Galibaf paylaşımında, "Trump, Netanyahu tarafından savaşı başlatması için kandırıldı ve şimdi onun kontrolü altında hareket ediyor" dedi.

Galibaf, "İşledikleri bu büyük suç nedeniyle İran artık ABD ile Siyonist rejim arasında herhangi bir ayrım yapmamaktadır. Savaş, düşmanın hesapları değişene ve yaptıklarından pişman olana kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN