İran'dan ABD'ye petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün
İran'dan ABD'ye petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün

İran\'dan ABD\'ye petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün
08.03.2026 20:45
ABD- İsrail ve İran savaşı 9. gününde de devam ederken Tahran'dan tüm dünyayı krize sürükleyecek bir tehdit geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in İran'daki yakıt ve enerji altyapısını hedef alan saldırıların durdurulmaması halinde benzer karşılıkların verileceğini söyleyerek, "Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran'ın yakıt ve enerji altyapısının hedef alınmasına sert tepki gösterdi.

"MASUM ÇOCUKLARI, SAVUNMASIZ KADIN VE ERKEKLERİ ÖLDÜRMEKTEN BAŞKA BİR KAZANIM ELDE EDEMEDİLER"

Saldırılarda sivillerin ve sivil altyapının hedef alındığını belirten Zülfikari, "Suç işleyen ABD ve çaresiz Siyonist rejim, İran'a yönelik saldırıların başlangıcından bu yana masum çocukları, savunmasız kadın ve erkekleri öldürmekten başka bir kazanım elde edememiştir. Son saldırılarında ise yakıt ve enerji altyapısı ile halkın hizmet aldığı merkezleri hedef almışlardır" ifadelerini kullandı.

"BENZER EYLEMLERDEN ŞİMDİYE KADAR KAÇINDIK"

Zülfikari, "İran Silahlı Kuvvetleri, bölge ülkelerinde yaşayan Müslüman halkların çıkarlarını dikkate alarak, tüm yakıt, enerji ve kamu hizmeti altyapılarına ilişkin istihbarat bilgisine, saldırı kapasitesine ve bunların tamamını tespit etme imkanına sahip olmasına rağmen şimdiye kadar benzer herhangi bir eylemden kaçınmıştır" dedi.

İran'dan ABD'ye uyarı: 'Petrolün 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün'
İbrahim Zülfikari

"SALDIRILAR SÜRERSE BENZER KARŞILIK VERİLİR"

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Zülfikari, "İslam ülkelerinin hükümetlerinden, savaşın ve ateşin daha fazla yayılmaması için suç işleyen ABD ve Siyonist rejimi bu insanlık dışı eylemlerden vazgeçirmeleri beklenmektedir. Aksi halde İran'ın altyapısına yönelik saldırılar durdurulmazsa benzer karşılıklar verilecektir" ifadelerini kullandı.

"PETROL 200 DOLARI AŞABİLİR"

Enerji piyasalarına ilişkin de uyarıda bulunan Zülfikari, "Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün" dedi.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Enerji, İsrail, Tahran, İran, Son Dakika

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Enerji, İsrail, Tahran, İran

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün - Son Dakika
