İran'dan ABD'ye Nükleer Teknoloji Yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran'dan ABD'ye Nükleer Teknoloji Yanıtı

21.05.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin nükleer program üzerindeki tehditlerine karşı uranyum zenginleştirme hakkını savundu.

İran İslami Şura Meclisi'nde bugün okunan bildiride, ABD'li yetkililerin İran halkının çıkarlarına açıklamalarda bulunduğu ifade edilerek, "ABD rejimi, temelsiz hayallerle, büyük ve cesur İran milletinin nükleer teknolojiye erişmemesi gerektiğini savunuyor. ABD rejimi şu anda gerileme sürecinde, zayıf ve kırılgan bir konumdadır" denildi.

İran İslami Şura Meclisi'nde bugün "ABD Kongresi üyeleri ve yetkililerinin hayal ürünü, gerçek dışı söylemlerine cevap" konulu bildiri okundu. İran'ın uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceği belirtilen bildiride, "Barışçıl amaçlarla yapılan uranyum zenginleştirme, sadece yüzde 20'nin altındaki düşük oranlarla sınırlı değil. Bu oran, İran halkının barışçıl ihtiyaçlarına göre belirlenir. Günümüzde nükleer teknolojinin tıp, tarım, veterinerlik, petrol sanayi, petrol üretimi, deniz suyunun arıtılması ve daha birçok sektörde yaygın kullanımı bulunmaktadır. Bu alandan vazgeçmek ülkenin çıkarlarına ve geleceğine büyük bir ihanet olur" ifadeleri kullanıldı.

"ABD rejimi gerileme sürecinde"

Bildiride, "Değerli İran milleti, son günlerde ABD'li yetkililer ve bazı Kongre üyelerinin, İran halkının çıkarlarına aykırı açıklamalarda bulunduğunu görüyoruz. Dünyada uzun yıllar 'şer ekseni' olarak anılan ABD rejimi, temelsiz hayallerle, büyük ve cesur İran milletinin nükleer teknolojiye erişmemesi gerektiğini savunuyor. ABD rejimi şu anda gerileme sürecinde, zayıf ve kırılgan bir konumdadır" ifadelerine yer verildi.

"ABD, İran'a dayatma yapacak konumda değil"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna savaşını 24 saatte bitirme sözüne işaret edilen bildiride, "Ancak bu konuda da tamamen başarısız oldu ve şimdi ABD, Rusya'nın taleplerini kabul etmek zorunda kalıyor. Kamuoyu yoklamalarında ciddi bir düşüş yaşadı ve önemli bir başarı elde edemediği için, partisinin gelecek Kongre seçimlerinde zafer kazanması amacıyla İran halkından müzakere talep ediyor. Böylesine derin iç krizler ve ardı ardına dış yenilgiler yaşayan bir rejim, hiç kimseye hele ki büyük ve bağımsız İran milletine dayatma yapacak konumda değil" denildi.

"İran'ın nükleer programı yasal ve meşru"

Bildiride, İran'ın nükleer programında uranyum zenginleştirme hakkının olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"İran'ın nükleer faaliyetleri ve uranyum zenginleştirmesi tamamen yasal ve NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) tüzüğüne uygundur. NPT'nin dördüncü maddesine göre, her üye ülkenin araştırma, geliştirme, üretim ve nükleer enerjiyi kullanma konularında reddedilemez üç hakkı vardır. İran'ın yasal olarak tam yakıt döngüsünden, özellikle de zenginleştirme alanında yararlanmalıdır. Bu maddede belirtilen tek açık şart ise nükleer faaliyetlerin barışçıl olması ve bu da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimleriyle garanti altına alınmaktadır." - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD'ye Nükleer Teknoloji Yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Netanyahu’ya resti çekti: Gazze’de savaş durmazsa ABD Tel Aviv’i terk edecek Trump Netanyahu'ya resti çekti: Gazze'de savaş durmazsa ABD Tel Aviv'i terk edecek
Yangında ailesini kaybetmişti Tutuklu itfaiyecinin nişanlısı açığa alındı Yangında ailesini kaybetmişti! Tutuklu itfaiyecinin nişanlısı açığa alındı
Hikmet Karaman, Zimbru’ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı Hikmet Karaman, Zimbru'ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı
Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık Tonlarca ele geçirildi Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık! Tonlarca ele geçirildi
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
İBB soruşturmasında ’kasa’ olarak anılan Fatih Keleş’in kardeşi de tutuklandı İBB soruşturmasında 'kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in kardeşi de tutuklandı
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan

17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
06:28
Türkiye ve ABD’den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
Türkiye ve ABD'den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
00:58
TBMM’de HSK’ya 5 yeni üye seçildi
TBMM'de HSK'ya 5 yeni üye seçildi
00:28
İstanbul’daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan’dan rahatlatan açıklama
İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama
00:13
Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi zihinsel engelli çıktı
Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi zihinsel engelli çıktı
00:03
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
23:26
Fatih Terim’in Al Shabab’ı şampiyona kaybetti
Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 18:09:16. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Nükleer Teknoloji Yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.