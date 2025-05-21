İran'dan ABD'ye Nükleer Teknoloji Yanıtı

İran İslami Şura Meclisi'nde bugün okunan bildiride, ABD'li yetkililerin İran halkının çıkarlarına açıklamalarda bulunduğu ifade edilerek, "ABD rejimi, temelsiz hayallerle, büyük ve cesur İran milletinin nükleer teknolojiye erişmemesi gerektiğini savunuyor. ABD rejimi şu anda gerileme sürecinde, zayıf ve kırılgan bir konumdadır" denildi.

İran İslami Şura Meclisi'nde bugün "ABD Kongresi üyeleri ve yetkililerinin hayal ürünü, gerçek dışı söylemlerine cevap" konulu bildiri okundu. İran'ın uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceği belirtilen bildiride, "Barışçıl amaçlarla yapılan uranyum zenginleştirme, sadece yüzde 20'nin altındaki düşük oranlarla sınırlı değil. Bu oran, İran halkının barışçıl ihtiyaçlarına göre belirlenir. Günümüzde nükleer teknolojinin tıp, tarım, veterinerlik, petrol sanayi, petrol üretimi, deniz suyunun arıtılması ve daha birçok sektörde yaygın kullanımı bulunmaktadır. Bu alandan vazgeçmek ülkenin çıkarlarına ve geleceğine büyük bir ihanet olur" ifadeleri kullanıldı.

"ABD rejimi gerileme sürecinde"

Bildiride, "Değerli İran milleti, son günlerde ABD'li yetkililer ve bazı Kongre üyelerinin, İran halkının çıkarlarına aykırı açıklamalarda bulunduğunu görüyoruz. Dünyada uzun yıllar 'şer ekseni' olarak anılan ABD rejimi, temelsiz hayallerle, büyük ve cesur İran milletinin nükleer teknolojiye erişmemesi gerektiğini savunuyor. ABD rejimi şu anda gerileme sürecinde, zayıf ve kırılgan bir konumdadır" ifadelerine yer verildi.

"ABD, İran'a dayatma yapacak konumda değil"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna savaşını 24 saatte bitirme sözüne işaret edilen bildiride, "Ancak bu konuda da tamamen başarısız oldu ve şimdi ABD, Rusya'nın taleplerini kabul etmek zorunda kalıyor. Kamuoyu yoklamalarında ciddi bir düşüş yaşadı ve önemli bir başarı elde edemediği için, partisinin gelecek Kongre seçimlerinde zafer kazanması amacıyla İran halkından müzakere talep ediyor. Böylesine derin iç krizler ve ardı ardına dış yenilgiler yaşayan bir rejim, hiç kimseye hele ki büyük ve bağımsız İran milletine dayatma yapacak konumda değil" denildi.

"İran'ın nükleer programı yasal ve meşru"

Bildiride, İran'ın nükleer programında uranyum zenginleştirme hakkının olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"İran'ın nükleer faaliyetleri ve uranyum zenginleştirmesi tamamen yasal ve NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) tüzüğüne uygundur. NPT'nin dördüncü maddesine göre, her üye ülkenin araştırma, geliştirme, üretim ve nükleer enerjiyi kullanma konularında reddedilemez üç hakkı vardır. İran'ın yasal olarak tam yakıt döngüsünden, özellikle de zenginleştirme alanında yararlanmalıdır. Bu maddede belirtilen tek açık şart ise nükleer faaliyetlerin barışçıl olması ve bu da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimleriyle garanti altına alınmaktadır." - TAHRAN