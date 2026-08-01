İran'dan ABD'ye Sert Mesaj - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Sert Mesaj

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İran Dışişleri Bakanı, muhtemel ABD saldırılarına karşı kararlı bir yanıt vermeye hazır olduklarını belirtti.

İran basınında yer alan haberlere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile gerçekleştirdiği ayrı telefon görüşmelerinde İran'ın muhtemel bir ABD saldırganlığına kararlı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden yükselirken ve ABD ordusunun İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi beklenirken, İran'dan, Washington'ın muhtemel adımlarına karşı hazırlıklı oldukları mesajı geldi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Haberlere göre Arakçi, ABD ordusunun bölgedeki "maceraperest" politikalarına karşı uyarıda bulunarak, muhtemel bir ABD saldırganlığına kararlı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti. Arakçi ayrıca, İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tamamen hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD'ye Sert Mesaj - Son Dakika

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