İran'dan ABD'ye Sert Tepki

05.03.2026 10:31
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin Dena fırkateynini batırmasını vahşet olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Dena fırkateynini batırarak "denizde bir vahşet işlediğini ve bundan çok pişmanlık duyacaklarını" belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin ülkesine ait Dena Fırkateyni'ni batırmasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Arakçi, "ABD, İran kıyılarından 2 bin bil uzakta, denizde bir vahşet gerçekleştirdi. Hindistan Donanması'nın konuğu olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan Dena Fırkateyni, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan vuruldu. Şunu unutmayın: ABD, oluşturduğu bu emsalin pişmanlığını çok ağır bir şekilde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth dün yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu'ndaki Amerikan denizaltısının Sri Lanka açıklarındaki İran savaş gemisini toprpidoyla batırdığını duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

