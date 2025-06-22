İran'dan ABD'ye Sert Yanıt - Son Dakika
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Politika

İran'dan ABD'ye Sert Yanıt

22.06.2025 13:59
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İran, ABD'nin nükleer tesislere saldırısına karşı meşru savunma hakkı ile güçlü karşılık vereceğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yayınlandığı bildiride, "Bugün ABD'nin yaptığı bu saldırı, İran'a meşru savunma hakkı kapsamında, saldırganların hayal bile edemeyeceği ve hesaplayamayacağı yöntemlerle karşılık verme hakkı tanımıştır. ABD ve İsrail, pişman olacakları karşılıkları beklemelidir" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, "Cani ABD rejimi, bugün sabah erken saatlerde Siyonist rejimle tam iş birliği içinde, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yasa dışı bir askeri saldırı düzenleyerek açık ve eşi benzeri görülmemiş bir suç işlemiştir. Bu saldırı, Birleşmiş Milletler Şartı, uluslararası hukuk, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gibi temel ilkelerin açık ihlalidir" ifadeleri kullanıldı.

"Ne saldırı başlatabilirler ne de ağır karşılıklarımızdan kaçabilirler"

Bildiride, saldırının ilk anlarından itibaren İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ABD'nin operasyona verdiği desteğin açık şekilde gözlemlendiği belirtilerek, "Bu saldırı, saldırgan cephenin sahada üstünlük sağlayamadığını ve ağır karşılıklarımızdan kaçamayacağını bir kez daha göstermiştir. Onların ne saldırıları kendi başlarına başlatacak güçleri var ne de ağır karşılıklarımızdan kaçabilecek yetenekleri" denildi.

" Washington, ders almak yerine kendini ön safa koydu"

ABD'nin geçmişteki başarısızlıklarını tekrar ettiği vurgulanan açıklamada, "Washington, yaşadığı başarısızlıklardan ders almak yerine, barışçıl nükleer tesislere saldırarak kendisini doğrudan bu saldırının ön saflarına yerleştirmiştir. Bu da ABD'nin stratejik acziyetinin ve bölge gerçeklerinden kopukluğunun göstergesidir" ifadeleri yer aldı.

"ABD'nin çok sayıdaki askeri üssü, gücünden çok zayıflığını artırıyor"

Bildiride, İran Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıya katılan ABD uçaklarının kalktığı noktaları tespit ettiğini belirtilerek, "ABD'nin bölgedeki çok sayıdaki askeri üssü onların gücü değil, zafiyetlerinin iki katına çıkmasına neden olan bir zayıflıktır. Kesin olarak bir kez daha vurguluyoruz, İran'ın yerli ve barışçıl nükleer teknolojisi hiçbir saldırıyla yok edilemez. Aksine, bu saldırı, genç ve fedalar İranlı bilim insanlarının ilerleme ve gelişme yönündeki kararlılığını daha da güçlendirecektir" açıklamasında bulunuldu.

"İsrail'e saldırılar devam edecek"

İran'ın söz konusu hibrit ve kapsamlı savaşı çok iyi tanıdığını ve asla Trump yönetimi ya da İsrail'in baskıları karşısında geri adım atmayacağı vurgulanan bildiride, "Bu saldırı ve suçlara karşılık olarak, Siyonist rejimin şimdiye kadar 20 dalgasını yaşadığı 'Gerçek Vaad 3' operasyonu, onların altyapılarına, stratejik noktalarına ve çıkarlarına karşı isabetli ve yıkıcı şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

"Bu saldırı, İran'a karşılık verme hakkı tanıdı"

Bildiride, "Ayrıca, bugün ABD'nin yaptığı bu saldırı, İran'a meşru savunma hakkı kapsamında, saldırganların hayal bile edemeyeceği ve hesaplayamayacağı yöntemlerle karşılık verme hakkı tanımıştır. ABD ve İsrail, pişman olacakları karşılıkları beklemelidir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

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