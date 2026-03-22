İran'dan ABD'ye sert yanıt - Son Dakika
İran'dan ABD'ye sert yanıt

22.03.2026 21:06
İran, ABD'nin enerji santrallerine saldırması durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki elektrik santrallerine yönelik tehditlerine yanıt vererek, "ABD'nin İran'daki enerji santrallerine yönelik herhangi bir saldırısı durumunda boğaz tamamen kapatılacak ve tahrip edilen tesisler yeniden inşa edilene kadar açılmayacaktır" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'nin İran'a yönelik son tehditlerine ilişkin açıklamada bulundu. Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'daki enerji santrallerini hedef alacaklarına yönelik açıklamalarına yanıt vererek, "Terörist ABD Başkanı, saldırgan tutumunu sürdürerek ve küresel güvensizliği derinleştirerek, İran Hürmüz Boğazı'nı açmadığı takdirde ülkenin enerji santrallerini hedef alacağı tehdidinde bulunmuştur. Hürmüz Boğazı yalnızca düşman unsurlar ve tehdit oluşturabilecek geçişlere kapalıdır. Boğaz henüz tamamen kapatılmamıştır ve kontrolümüz altındadır. Zararsız geçişler ise belirli kurallar çerçevesinde, güvenliğimiz ve çıkarlarımız gözetilerek sürdürülmektedir. Ancak ABD'nin İran'daki enerji santrallerine yönelik herhangi bir saldırısı durumunda boğaz tamamen kapatılacak ve tahrip edilen tesisler yeniden inşa edilene kadar açılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bölgede ABD hissedarları bulunan tüm danışmanlık şirketleri tamamen imha edilecektir"

Zülfikari, muhtemel bir saldırıya verilecek karşılık kapsamında bölgedeki hedefleri de sıralayarak, "Siyonist rejimin tüm elektrik santralleri, enerji altyapısı ve bilgi teknolojileri geniş çapta hedef alınacaktır. Bölgede ABD hissedarları bulunan tüm danışmanlık şirketleri tamamen imha edilecektir. Ayrıca ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerdeki enerji santralleri meşru hedef olacaktır" dedi.

"Büyük mücadele için hazırız"

Zülfikari, "ABD'nin bölgedeki tüm ekonomik çıkarlarının yok edilmesini hedefleyen büyük bir mücadele için her şey hazırdır. Biz savaşı başlatan taraf olmadık ve şimdi de olmayacağız. Ancak düşmanın enerji santrallerimize zarar vermesi halinde, ülkemizi ve milletimizin çıkarlarını savunmak için gerekli tüm adımları atacağız ve belirtilen hedeflere yönelik kesintisiz imha süreci başlatılacaktır. Hiçbir unsur, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki enerji, petrol ve sanayi altyapılarını hedef alan operasyonlarımızın sürdürülmesini engelleyemeyecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD'ye sert yanıt - Son Dakika

Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan’ı vurdu Aile teşhis sırasında yıkıldı 3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Aile teşhis sırasında yıkıldı
Biri 110, biri 106 yaşında Uzun yaşamın sırrı bu besinde Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

21:29
Şampiyonluk 4 dakikada geldi Lig Kupası’nda zafer Manchester City’nin
Şampiyonluk 4 dakikada geldi! Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
20:18
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
19:46
İsrail, Arad ve Dimona’yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
İsrail, Arad ve Dimona'yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye sert yanıt - Son Dakika
