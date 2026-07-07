İran'dan Almanya'ya Tepki: 'Utanç Verici' Açıklama - Son Dakika
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İran'dan Almanya'ya Tepki: 'Utanç Verici' Açıklama

07.07.2026 02:22
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İran, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Hürmüz Boğazı için önerisine sert tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlemeye yönelik herhangi bir uluslararası operasyonun maliyetini İran'ın karşılaması gerektiği yönündeki açıklamasını "utanç verici" olarak niteleyerek, "Almanya, İran'a yönelik askeri saldırganlıktaki suç ortaklığından dolayı tamamen sorumlu tutulmalı ve saldırı suçuna aktif katılımının ağır bedelini üstlenmelidir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlemeye yönelik herhangi bir uluslararası operasyonun maliyetini İran'ın karşılaması gerektiği yönündeki açıklamasına Tahran yönetiminden tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda Wadephul'un açıklamasını "gerçeğin çirkin bir çarpıtması" olarak değerlendirerek Goethe'nin Faust eserindeki şeytani karakter Mephistopheles'in söylemlerine benzetti. Bekayi, "Alman Dışişleri Bakanı'nın Hürmüz Boğazı hakkındaki söylemleri tamamen utanç vericidir" ifadelerini kullandı. Almanya'nın İran'a yönelik saldırılarda rol oynadığını öne süren Bekayi "Almanya, İran'a yönelik askeri saldırganlıktaki suç ortaklığından dolayı tamamen sorumlu tutulmalı ve saldırı suçuna aktif katılımının ağır bedelini üstlenmelidir. Berlin rejimi, ne kadar saldırgan bir tavır sergilerse sergilesin, bu yasadışı savaşta üstlendiği rol ve İran halkına karşı işlenen savaş suçları konusundaki sorumluluğundan kaçamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul, Hürmüz Boğazı konusunda İran'ı suçlamıştı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Handelsblatt gazetesine verdiği bir röportajda İran'ın uluslararası bir nakliye rotası olan Hürmüz Boğazı'nı "yasa dışı" bir şekilde mayınladığını söylemişti. Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlemeye yönelik herhangi bir uluslararası operasyonun maliyetini İran'ın karşılaması gerektiğini belirten Wadephul, "Prensip olarak bu haklı bir talep olurdu. Rejimin yol açtığı zararı telafi edeceğimiz için faturayı İran'ın ödemesi gerekir" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan Almanya'ya Tepki: 'Utanç Verici' Açıklama - Son Dakika

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