İran'dan Hark Adası'na Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Hark Adası'na Uyarı

16.03.2026 02:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tengsiri, Hark Adası'na saldırının enerji fiyatları için ağır sonuçlar doğuracağını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı ve küresel enerji piyasalarına ilişkin uyarıda bulunarak, "Hark Adası'na saldırı, dünya enerji fiyatları ve dağılımı için çok ağır bir denklem oluşturacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın petrol ihracat merkezi Hark Adası'nı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" söylemesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nden Hürmüz Boğazı ve enerji piyasalarına ilişkin uyarı geldi.

Tengsiri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ı bir kez Hürmüz Boğazı üzerinden sınadınız. Eğer boğazın akıllı kontrolü petrol fiyatları için size yeni bir gösterge çizdiyse, Hark Adası'na saldırı da dünyada enerji fiyatları ve dağılımı konusunda sizin için yeni ve çok ağır bir denklem oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a ait Hark Adası'na yönelik saldırısının adanın büyük bir bölümünü "tamamen yerle bir ettiğini" savunmuş, adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" söylemişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Politika, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan Hark Adası'na Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 03:54:18. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan Hark Adası'na Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.