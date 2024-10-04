İran'dan İsrail'e Uyarı: Hedeflerimiz Belli

Politika

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Vekili Ali Fadavi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer işgalci rejim bir hata yaparsa, tüm enerji kaynaklarını, enerji santrallerini, rafinerileri ve gaz sahalarını hedef alırız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Vekili Ali Fadavi, Lübnan'ın Al Mayadeen kanalına İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın büyük bir ülke olduğunu söyleyen Fadavi, "İran'ın birçok ekonomik merkezi var. Oysa İsrail'in sadece 3 enerji santrali ve birkaç rafinerisi bulunuyor. Tüm bu hedefleri bir anda vurabiliriz" ifadelerini kullandı.

Fadavi, "Eğer işgalci rejim bir hata yaparsa, tüm enerji kaynaklarını, enerji santrallerini, rafinerileri ve gaz sahalarını hedef alırız" dedi. - TAHRAN