İran'dan Kuveyt'e Gözaltı Tepkisi

13.05.2026 20:49
İran, Kuveyt'in 4 vatandaşını gözaltına almasına tepki göstererek serbest bırakılmalarını istedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kuveyt'in Basra Körfezi'nde 4 İran vatandaşını gözaltına almasına tepki göstererek, "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz ve karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Basra Körfezi'nde İran ile Kuveyt arasında gerilim tırmanırken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kuveyt'in İran vatandaşlarının bulunduğu bir tekneye operasyon düzenleyerek 4 kişiyi gözaltına almasına tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuveyt, açıkça gerilimi tırmandırmaya yönelik bir girişimle, Basra Körfezi'nde bir İran teknesine yasa dışı şekilde saldırdı ve 4 vatandaşımızı gözaltına aldı. Bu yasa dışı eylem, ABD'nin İran'a saldırmak için kullandığı adanın yakınında gerçekleşti. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz ve karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bubiyan Adası açıklarında İran-Kuveyt gerilimi

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Bubiyan Adası açıklarında deniz yoluyla ülkeye giriş yapmaya çalışan İranlı 6 kişilik bir grubun tespit edildiğini açıklamıştı. Güvenlik güçleri ile grup arasında çıkan çatışmada bir Kuveyt askerinin yaralandığı, 4 kişinin gözaltına alındığı ve 2 kişinin kaçtığı belirtilmişti. Kuveyt makamları, gözaltına alınan kişilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bağlantılı olduğunu ve "düşmanca faaliyet" amacıyla Kuveyt'e geldiklerini iddia etmişti. Söz konusu olayın ardından Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi bakanlığa çağırarak resmi protesto notası vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Kuveyt'in iddialarını reddederek, gözaltına alınan kişilerin rutin deniz devriyesi sırasında navigasyon sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yanlışlıkla Kuveyt karasularına girdiklerini savunmuştu. Tahran yönetimi ayrıca gözaltındaki İran vatandaşlarına konsolosluk erişimi talebinde bulunmuştu. - TAHRAN

