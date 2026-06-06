İran'dan Lübnan Suçlamalarına Yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un İran'ın Lübnan'ı ABD müzakerelerinde "pazarlık kozu" olarak kullandığı yönündeki suçlamalarına ilişkin, "Aoun'un ifadelerine baktığınızda Lübnan'ın beşte birini işgal edenin İran olduğunu düşünürsünüz. Lübnan, İran için bir 'pazarlık kozu' olsaydı çoktan bir anlaşmaya varmış olurduk" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un, İran'ın ABD ile yürütülen müzakerelerde Lübnan'ı "pazarlık kozu" olarak kullandığı yönündeki suçlamalarına tepki gösterdi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Beyrut yönetimi ile sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına dikkat çekti.

Açıklamasında Aoun'un sözlerini eleştiren Arakçi, "Aoun'un ifadelerine baktığınızda, Lübnan'ın beşte birini işgal edenin ve ülkesini her gün bombardımana tutarak halkının dörtte birini yerinden edenin İran olduğunu düşünürsünüz. Lübnan, İran için bir 'pazarlık kozu' olsaydı çoktan bir anlaşmaya varmış olurduk" ifadelerini kullandı.

Arakçi, "Sayın Cumhurbaşkanı, Lübnan'ı gerçek düşmanlarınızdan kurtarın" dedi. - TAHRAN